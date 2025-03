El hijo de Ábalos niega las acusaciones de Aldama y rechaza haber recibido comisiones o regalos

Víctor Ábalos, el hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha declarado este martes en el Tribunal Supremo como testigo en el marco de la investigación judicial del 'Caso Koldo'.

A pesar de haber admitido que conoce tanto a Koldo, "como otros tantos" asesores que ha tenido su padre, y a De Aldama, de mano del propio Koldo, ha negado rotundamente haber firmado contratos de consultoría con constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, así como haber trabajado en lo público o tener cuentas ni propiedades fuera de España.

El hijo del exministro ha ratificado en su declaración, a la que ha accedido Vozpópuli, que tan solo posee un Mini Cooper que tiene 16 años y una vivienda en Valencia, y que tampoco tuvo nada que ver con el piso de la Castellana, que presuntamente fue una comisión a su padre.

"No es un piso que yo haya visto, no sabía ni dónde estaba. Pero sí me pude haber puesto en contacto con él -con Aldama- como cualquier otro agente inmobiliario para preguntar por la operación en sí", ha explicado, haciendo hincapié en que cuenta con experiencia en el sector inmobiliario.

Por otro lado, sobre el chalet de la Alcaidesa (Cádiz), que la presunta trama habría facilitado a Ábalos, se le ha preguntado si "tuvo alguna intervención", a lo que ha contestado que "es un inmueble que no he visitado en mi vida". "Mi padre me comentó que había alquilado una casa para vacaciones con la familia. Recuerdo que era en el 21. La alquila en verano. Las circunstancias de mi padre cambian porque se divorcia y deja el Gobierno, esa vivienda estuvo vacía todo el verano. Y yo le dije de recuperar esa inversión que había hecho", ha explicado.

"Mi padre es de su familia y yo de la mía"

A la pregunta del juez de cuáles son sus "fuentes de ingreso actuales", Víctor Ábalos contesta que "ninguna". "Estoy pasando una situación lamentable, ha añadido.

Durante el interrogatorio ha incidido en que tan solo tiene en propiedad un coche y su "casa en Valencia. Es una vivienda unifamiliar que compré en diciembre de 2016 con una subrogación hipotecaria, avalada por mis padres e hipotecada a 40 años, que vence en el 2046".

En el alegato final, ha dicho que "en esta situación no me he visto en mi vida. Me sorprende verme en esta situación, mi padre es de su familia y yo de la mía. Yo no tengo nada que ver con la política. Mientras soy testigo se me está investigando, se me vulnera el derecho de defensa".