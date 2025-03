Varapalo a Bolaños: el CGPJ desmonta con 30 argumentos la reforma de la carrera judicial y fiscal

El Consejo General del Poder Judicial aprobará en el Pleno de este miércoles un extenso informe sobre la reforma legislativa que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere modificar los criterios de acceso a la carrera judicial y fiscal. El texto elaborado por un grupo de trabajo compuesto por Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José Luis Costa y José María Fernández Feijo desmonta con al menos una treintena de argumentos la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia y saca a relucir importantes incongruencias del texto legislativo que evidencian la "falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas" por el Ejecutivo.

Los argumentos en contra de la reforma de Bolaños van desde el abuso de la temporalidad en la continuidad de personal interino en la ocupación de plazas vacantes que tienen carácter estructural, las incompatibilidades en el nuevo criterio de nombramiento de jueces y juezas sustitutos respecto a la doctrina constitucional y la problemática de la eliminación a la mención de una formación teórica en los exámenes de oposición hasta la inclusión de ciertos "criterios discriminatorios" que afectarían, sobre todo, a aquellos jueces que han conseguido la categoría de magistrado por promoción.

Salas de Gobierno

Entre las principales críticas desarrolladas por el órgano de gobierno de los jueces destaca la decisión de imponer el funcionamiento de las Salas de Gobierno de los tribunales en pleno, de forma que se elimina la posibilidad de constituirse en comisión. El CGPJ entiende que dicho funcionamiento puede resultar "más dificultoso" en aquellos tribunales donde el pleno está compuesto por más de diez miembros. A esto se suma la previsión de que el mandato de los miembros electivos se reduzca de cinco años a tres años, lo que en conjunto puede según el criterio del órgano dificultar su correcto funcionamiento.

Aunque el informe que verá la luz este miércoles, y al que ha acceso Vozpópuli, valora en positivo el uso del voto telemático, sostiene que el diseño incluido en la reforma de Bolaños "no garantiza que efectuada la elección se cubran todas las plazas". Al respecto, detalla que se introduce en el texto legislativo un sistema electoral "que no asegura el cumplimiento de su finalidad primaria, que es ofrecer un resultado que complete la composición del órgano", puesto que limitar el voto de los electores a una sola candidatura puede dar lugar a "una restricción ineficiente". En consecuencia, se insta al legislador a incluir opciones alternativas que permitan conciliar la eficacia del sistema electoral y el pluralismo interno representado en las Salas de Gobierno.

Comisión Ética Judicial

El Consejo también muestra serias dudas sobre las modificaciones que cartera dirigida por Félix Bolaños quiere implementar en el seno de la Comisión Ética Judicial. El texto promovido por los socialistas pretende elevar el número de miembros de manera que el porcentaje de miembros no judiciales, procedentes del mundo académico, aumente. Esto podría suponer un problema en tanto en cuando la elección de estos últimos correría a cargo del Congreso y el Senado, lo que podría suponer una mayor politización del órgano.

Proceso de estabilización, ¿una tercera vía de acceso?

El informe elaborado por los vocales del CGPJ advierte de ciertos reparos en cuanto a la necesidad de las medidas propuestas, así como al criterio técnico, que el Gobierno quiere implementar pare regular el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal. El órgano de gobierno de los jueces defiende que las sustituciones no profesionales deben entenderse como un mecanismo provisional y temporal y que, por el contrario, el nuevo modelo no acabaría con el abuso de temporalidad consistentes en la continuidad de personal interino en la ocupación de plazas vacantes que tienen carácter estructural.

La reforma de Bolaños estipula que podrán participar en el proceso selectivo quienes, contando con el título de Grado en Derecho o titulación equivalente, acrediten tener al menos cinco años de ejercicio profesional. Critican que la entrada de jueces y fiscales por el proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos perjudica las posibilidades de promoción de los opositores, por ello, el CGPJ recomienda que se tenga en cuenta antes de la convocatoria ajustar o ampliar la Ley de Planta, "ya que actualmente hay un porcentaje elevado de jueces y juezas titulares de la última promoción que no cuentan con plaza definitiva".

Jueces y juezas en prácticas

Respecto a los jueces en prácticas para labores de apoyo y refuerzo, el CGPJ insta a replantearse "si han de verse obligados, antes de haber siquiera superado íntegramente el proceso de formación inicial". Entienden que la nueva norma da a estos profesionales en práctica la facultad de ejercer como juez de pleno derecho cuando aún no han acabado su formación. El Consejo entiende que "dotar de plena capacidad jurisdiccional a jueces y juezas que no lo son todavía... supone una merma de su independencia, pues en estas condiciones no se puede ejercer la jurisdicción con idéntica amplitud a la de los y las titulares del órgano judicial".

Examen

La reforma de Bolaños promueve que las pruebas orales del sistema actual de oposición tiendan a valorar "conocimientos y capacidades en otros ámbitos más allá de los puramente jurídicos", esta redacción ocasiona ciertas dudas en el seno del CGPJ, puesto que defienden que "la importancia del estudio y la preparación de contenidos por parte de los opositores con el fin de acreditar la excelencia jurídica" debe seguir siendo el eje vertebrador de las pruebas de oposición libre.

Por ello, se critica la exclusión de materias como derecho mercantil, derecho administrativo y derecho laboral, que eran objeto de tratamiento específico en un examen oral, para su inclusión en el examen test; a juicio del CGPJ esto supone "un detrimento de la exigencia de conocimientos al opositor y, por lo tanto, de la excelencia del sistema de selección". Asimismo, detallan que incluir este tipo de cambios de gran calado en los exámenes de oposición eliminando cualquier referencia a la necesidad de una formación teórica que fortalezca los conocimientos jurídicos, además sin un proceso de adaptación, "perjudica seriamente el que hasta ahora es el sistema primario de acceso a la carrera judicial": los opositores no están preparados puesto que no se ha planteado un espacio temporal de transición.

Categoría de magistrado

El informe del CGPJ critica también que los jueces puedan conseguir la categoría de magistrados tras cinco años de antigüedad, ya que entienden que puede forzar a aquellas personas que quieran permanecer en su plaza, afectando así a la conciliación familiar de los jueces. "El concurso forzoso y la consiguiente limitación de la permanencia en la plaza desde la que se ha promocionado supone un retroceso respecto de la regulación introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que suprimió el traslado forzoso con motivo del ascenso a la categoría de magistrado, rompiendo el vínculo existente hasta ahora entre la categoría del órgano judicial y la profesional de su titular, medida con un claro impacto positivo en la conciliación de la vida familiar y profesional".

Asimismo, sobre el acceso por el denominado cuarto turno que permite la entrada a licenciados en Derecho que lleven 10 años en ejercicio, el órgano de gobierno de los jueces sostiene que también introduce un factor discriminatorio, puesto que afectaría a quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción.