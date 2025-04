Transportes asegura que Ábalos hizo 13 viajes oficiales con Jésica y no sabe cómo se pagaron 8 de ellos

El Ministerio de Transportes ha informado al Tribunal Supremo de que el exministro José Luis Ábalos realizó 13 viajes oficiales "acompañado" de su expareja Jésica Rodríguez entre el 7 de junio de 2018 y el 12 de julio de 2021, al tiempo que ha señalado que no tiene constancia de quién o cómo se pagaron ocho de ellos.



Así se pronuncia en un oficio que este mismo viernes ha entregado al juez del alto tribunal que investiga a Ábalos por presuntamente haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer -prevaliéndose de su condición de ministro- la concertación de determinados contratos con la administración pública o institucional.



El Ministerio responde a la petición que le hizo el pasado 13 de marzo el instructor Leopoldo Puente, quien reclamaba que se certificaran los viajes oficiales que habría realizado Ábalos durante su etapa completa como ministro.



Transportes señala que el exministro realizó 293 viajes oficiales y "se tiene constancia que en 13 de ellos estuvo acompañado por doña Jesica Rodríguez". Además, precisa: "De los 13 viajes no se tiene constancia de quién o cómo se realizó la compra de 8 de ellos". Al hilo, apunta que "en ninguna de las declaraciones de gastos remitidas aparece referenciado el nombre de doña Jessica Rodríguez como miembro de la delegación oficial que acompañaba al ministro en sus viajes".



Con todo, incide en que "no existe constancia alguna de que pudieran haberse producido con cargo al presupuesto de este Ministerio abonos por gastos provocados por la presencia de doña Jessica Rodríguez en los viajes oficiales que realizó el ministro".