El Supremo rechaza el recurso de Ábalos sobre la retirada de su pasaporte

El juez Leopolo Puente, del Tribunal Supremo, ha desestimado el recurso interpuesto por el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, contra el auto que le impuso como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de compadecer en sede judicial cada quinde días, según ha podido confirmar Vozpópuli a partir de fuentes judiciales.

Cabe recordar que el juez del Tribunal Supremo acordó el pasado mes de febrero, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, retirar el pasaporte al ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, así como la obligatoriedad de comparecer en el juzgado cada quince días.

El exministro socialista, José Luis Ábalos, remitió la semana pasada ante la Sala Segunda del Supremo un recurso de apelación contra la decisión del juez de investigar su patrimonio y el de su hijo. En el escrito, la defensa del que fuera responsable de Transportes acusabaal magistrado Leopoldo Puente de dirigir "una investigación prospectiva" contra él y su hijo, Víctor Ábalos.

El ex secretario general del PSOE denunciaba que gran parte del interrogatorio del pasado 20 de febrero en el alto tribunal se centrara en el inmueble ubicado en Chimbote (Perú) y que aparece a su nombre. La defensa no entiende las razones que puede tener el instructor al considerar que dicho interrogatorio se basaba en "una información facilitada de manera sesgada" y que además nada tiene que ver con el objeto de la causa. En consecuencia, sostenía que esto es una prueba más de "se vienen extralimitándose, sesgando los derechos de mi representado, haciendo investigaciones prospectivas no ciñéndose a los hechos por los que se está instruyendo y retrotrayéndose temporalmente a fechas que poco o nada tienen que ver con la presente causa".