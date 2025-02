El Tribunal Supremo avala por unanimidad el registro del despacho de García Ortiz: "La investigación era necesaria"

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en los que se pedía la nulidad de la entrada y registro del despacho de Álvaro García Ortiz en el marco de la investigación por un presunto delito de delitos económicos por la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso. La Sala Segunda del alto tribunal entiende que la decisión adoptada por el juez Ángel Hurtado estaba justificada, al considerar que "el delito investigado lo permite" y "la investigación era necesaria".

A juicio de la sala, el registro del despacho del fiscal general era "el único medio posible" para localizar los aparatos e instrumentos electrónicos incautados. "Ni la FGE ni ninguna otra institución tienen garantía de inmunidad, quien instruye es el Tribunal Supremo, a quien la ley le confiere esa actuación, la motivación es suficiente, es por ello que el juicio de proporcionalidad se encuentra cumplido", reza el auto.

En la misma línea, los magistrados defienden que concluir lo contrario "conllevaría la renuncia a la misma investigación" y que favorecería la "creación de un ámbito de impunidad". En este sentido, detallan que si el Tribunal Supremo tiene la facultad para investigar a un aforado, este órgano tiene que poder tener a su alcance "los modos e instrumentos necesarios para hacerlo". Según el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, acotar al instructor dichas herramientas supondría otorgar "un privilegio a los aforados".

Por su parte, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado defienden que la providencia del juez estaba repleta de "defectos" y que vulneraba varios "derechos fundamentales". En consecuencia, también se solicitaba el borrado del material intervenido. El Ministerio Público sostiene que registros son nulos y que todo lo intervenido no debería tenerse en consideración en la investigación. Los autos de entrada y registro "no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas", defiende.

La fiscal María Ángeles Sánchez Conde recogió en su escrito que la actuación excedía por "mucho" lo que solicitó la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, que pedía que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid entregara copia de correos electrónicos recibidos y enviados desde dos direcciones, también solicitó que Google remitiera una copia de los 'emails' del máximo representante del Ministerio Público.

Otros recursos

Entre otras cosas, la Abogacía del Estado ha recurrido también que la investigación instruida por Ángel Hurtado se acortara a los días 13 y 14 de marzo, fecha en la que se negoció el contenido de la nota informativa difundida por la Fiscalía. El juez investiga, sin embargo, desde el 8 de marzo al 15 de marzo, lo que permite ha permitido centrar la investigación en las primeras informaciones periodísticas publicadas sobre la investigación abierta contra González Amador.

La Abogacía presentó también recurso contra el auto en el que el juez solicitó la copia del volcado de uno de los dispositivos móviles intervenidos a García Ortiz al entender que incurre en causa de nulidad de pleno derecho. "No consta un juicio concreto sobre la proporcionalidad de la medida, en el que se valore si el sacrificio de los derechos fundamentales afectados resulta superior o no al beneficio público que se pretende obtener. Además, el auto no menciona ningún precepto legal que habilite la medida acordada, vulnerando así el principio de legalidad", reza el escrito.