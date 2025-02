El Supremo rebaja ahora a 16 años la condena al asesino del rapero Isaac

El Tribunal Supremo ha rebajado a 16 años de prisión la condena a David Bárcena, el joven que mató al rapero Isaac López en el túnel de la calle Comercio de Madrid en julio de 2021. La Audiencia Provincial de Madrid le había condenado en primera instancia a prisión permanente revisable y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya le rebajó la pena a 20 años de cárcel al no apreciar alevosía en el crimen.

En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la familia de Isaac, conocido en el mundo de la música como Little Kinki, había solicitado que se aplicase a Bárcena la prisión permanente revisable. Sin embargo, el alto tribunal vuelve a rebajar la condena al entender ahora que "no puede aplicarse la agravante de organización criminal al delito de homicidio, ya que no está probada la vinculación de la pertenencia del autor a la banda de los Dominican Don't Play con la acción homicida". Además, la Sala Segunda del Supremo recalca que el TSJ de Madrid realizó una “motivación precisa y suficiente” sobre la improcedencia de considerar concurrente la alevosía.

Según los hechos probados, David Bárcena, acompañado de tres menores de edad que también fueron condenados por estos hechos, se cruzó de manera casual con Isaac y corrió detrás de él con la intención de enfrentarse al joven. Isaac se metió en el túnel de la calle Comercio y, una vez allí, quiso saltar la valla que separa la acera de la calzada para tratar de evitar a sus perseguidores, pero acabó tropezando y cayendo al suelo, momento en que fue alcanzado por el acusado y sus acompañantes. Bárcena, entonces, le clavó en la espalda hasta en cuatro ocasiones una navaja que llevaba consigo, causándole heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata. Los hechos probados recogen que cuando ocurrió el crimen, David Bárcena era un miembro activo de la banda juvenil Dominican Don't Play al participar activamente en las actividades del coro de Embajadores.

(Habrá ampliación)

