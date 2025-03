El Supremo pide información sobre los contratos de Jésica y los viajes que hizo con Ábalos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la práctica de una serie de diligencias para investigar los contratos profesionales de la expareja de José Luis Ábalos con las empresas públicas Ineco y Trasgsatec, así como los viajes oficiales en los que la testigo pudo acompañar al entonces ministro. El instructor accede así a la petición formulada por las acusaciones populares, a las que el exministro y su exasesor se opusieron al considerar que se trataría de una investigación prospectiva.

El juez se ha dirigida a Ineco, ente público dependiente del Ministerio de Transportes, y a Tragsatec, dependiente del Ministerio de Agricultura para requerir información relativa al modo en el que fue publicada la vacante que acabaría ocupando Jésica Rodríguez. En concreto, el instructor solicita a ambas empresas documentación sobre el canal de publicación de la oferta de trabajo, con fecha incluida, después de que la exnovia del diputado del grupo mixto defendiera durante su declaración ante el alto tribunal que no concursó para el puesto, sino que alguien le llamó para que presentara su curriculum en una determinada página web.

Asimismo, el instructor quiere información sobre el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza, eso sí, sin necesidad de conocer el perfil profesional de los candidatos concurrentes. Al respecto, Ineco y Tragsatec tendrán que informar al Supremo sobre el proceso selectivo, si hubo o no entrevista a los candidatos, en particular con la expareja del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. En caso de que la hubiera habido, añade el magistrado, “deberá precisarse por la empresa quien fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a doña Jésica”.

Para indagar en el cumplimiento de sus funciones, después de que la joven reconociera que no había trabajado a pesar de haber recibido un sueldo mensual de 1.060 euros, Puente solicita a ambas empresas públicas que expliquen “en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a doña Jessica Rodríguez y quién era la persona que le encargaba los concretos trabajos a desarrollar y a la que de forma directa rindiera cuenta”.

