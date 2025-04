El Supremo confirma la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación a Puigdemont

La Sala de apelación del Tribunal Supremo ha desestmado los recursos presentados contra el auto dictado por el magistrado instructor, Pablo Llarena, por el que acordó no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont. La decisión del juez de no exonerar el delito de malversación fue recurrida por la Abogacía del Estado, por el Ministerio Fiscal, por el partido Vox y por las defensas del ex presidente catalán y el exconsejero Antoni Comín.

Los magistrados consideran que la decisión del instructor no contraviene la voluntad del legislador, ya que en el texto de la ley impulsada por los socialistas ya que aunque "es cierto que una interpretación que condujera a inaplicar la amnistía en todos los casos de malversación" en el caso del líder del Junts sí cabría esa posibilidad al haberse dispuesto en la ley un supuesto concreto, "cuando haya un propósito de beneficio personal de carácter patrimonial", lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción. Del mismo modo, el alto tribunal añade que en el texto diseñado a la medida de los líderes independentistas no se distingue con claridad los términos de excepcionalidad.

En la misma línea de los dispuesto por Llarena en su auto, la Sala de apelación considera que el concepto normativo de “beneficio personal de carácter patrimonial” debe incluirse tanto el incremento de los activos patrimoniales como el no detrimento del pasivo. En este caso, considera que los investigados "se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público".

