El Supremo cita el 24 de abril a la ministra Montero por una demanda del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha citado el 24 de abril a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, o a quien ejerza su representación ante los tribunales por una demanda del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunta intromisión en su honor.



La citación es para una audiencia previa, un acto preliminar para determinar si las partes llegan a un acuerdo u optan por seguir adelante con el pleito, con lo que ese día no están obligados a comparecer ni ella ni el demandante, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.



El pasado mes de diciembre, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal admitió a trámite la demanda presentada por este empresario tras varias declaraciones de la también ministra de Hacienda en las que dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude", en relación a la defraudación fiscal que se le imputa a su pareja. En su auto, el Supremo constataba que González Amador "reúne los requisitos de capacidad, legitimación y postulación para comparecer en juicio", conforme a lo establecido por la ley, y emplazaba a la ministra Montero y a la Fiscalía para que contestasen a la demanda en un plazo de 20 días.



González Amador, que solicita en su demanda que se le indemnice con 40.000 euros, acudió al Supremo después de que María Jesús Montero no asistiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras su demanda. El acto de conciliación, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, fue convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid y al no comparecer nadie por la parte de Montero, quedó sin efecto.



La demanda se centra en concreto en las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre, y se enmarca en la estrategia del empresario de demandar a diferentes cargos públicos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la exministra Reyes Maroto, y también a periodistas, como Xabier Fortes de RTVE, cuando aluden a él y a su investigación por fraude fiscal.



González Amador está investigado en un juzgado de Madrid por diferentes delitos, entre ellos un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021, cuya defensa reconoció para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y también por la utilización de una trama de facturas falsas.