Vidal-Quadras: "Salvo el gabinete de Interior, sólo un ministro me envió una cariñosa nota manuscrita tras el atentado"

El 9 de noviembre de 2023, mientras Madrid capital se encontraba celebrando la festividad de La Almudena, un disparo a plena luz del día en la calle Núñez de Balboa situada en el barrio de Salamanca dejaba atónitos a los transeúntes. Un sicario bajó de una moto con la intención de arrebatar la vida a Alejo Vidal-Quadras. De ese día, el exdirigente del PP y cofundador de Vox tiene pocos recuerdos, pero siempre tuvo claro que Irán estaba detrás del ataque, algo que hizo saber en una nota del móvil en la ambulancia de camino al hospital.

Desde ese día, ya ha pasado un año y medio, y aunque ya ha retomado su vida, lo cierto es que esa bala que impactó en su rostro le ha provocado secuelas. Ha perdido un 40% de audición, su sensibilidad en la cara ha disminuido y continúa en tratamiento farmacológico para cuidar su estado anímico. El martes pasado declaró por primera vez en calidad de víctima ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, donde relató cómo vivió aquel día.

PREGUNTA: ¿Cómo vivió personalmente el momento del atentado, qué es lo que más recuerda de ese día?

R: Tengo recuerdos confusos porque después de recibir el disparo perdía la conciencia a intervalos. En mi memoria hay vagas imágenes del charco de sangre en el suelo, del traslado en ambulancia al hospital y de que para no caerme después del tiro me apoyé en un contenedor.

Todo lo demás se ha borrado. Cuando desperté en la UCI del hospital Gregorio Marañón creía que estaba en el mismo día del atentado, cuando en realidad habían pasado cuatro en los que permanecí sedado e intubado.

P: Usted siempre ha insistido en que Irán está detrás de ello, algo que ha relatado este martes ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. ¿Cómo fue ese momento de coger el teléfono en la ambulancia para dejar plasmado este pensamiento?

R: También sobre este punto en mi mente hay imágenes intermitentes. En efecto, escribí en mi móvil “Régimen iraní” para señalar desde el primer momento el origen del ataque y que nadie pudiese relacionarlo con cuestiones de política nacional. Utilicé la pantalla del teléfono porque no podía hablar debido a las heridas.

P: ¿Había recibido amenazas previamente o señales que le hicieran pensar que su vida corría peligro?

R: La dictadura teocrática y criminal de Irán había hecho pública en octubre de 2022 una lista de personas y de organizaciones sancionadas por su gobierno. Yo figuraba en primer lugar en la lista de individuos y en la de organizaciones.

Además, existían precedentes de intentos de atentado, afortunadamente desbaratados por los servicios de inteligencia de diversos países, contra personalidades que se habían distinguido, al igual que yo, por su apoyo a la oposición a los ayatolás como John Bolton, Consejero Nacional de Seguridad en el primer mandato de Trump, Mike Pompeo, Secretario de Estado durante el mismo período e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia de Canadá.

En todos estos casos el régimen iraní había encargado el atentado a mafias del crimen organizado. No hay que olvidar el complot organizado por el diplomático iraní Assadolah Assadi para colocar una bomba en la gran reunión anual de la resistencia iraní en 2018 en Villepinte (Francia) a la que asistieron centenares de prominentes figuras políticas, sociales y militares europeas y norteamericanas.

Fue detenido, juzgado en Bélgica y sentenciado a veinte años de cárcel. Como es natural, con estos precedentes sentí la lógica preocupación.

P: ¿Cómo ha cambiado su vida desde el atentado, tanto a nivel personal como profesional?

R: Tras un suceso tan traumático hay que seguir un largo y doloroso proceso de recuperación física y anímica. En mi caso, tardé siete meses en volver a mi vida normal y plenamente operativa. Curiosamente, es casi más difícil y dura la parte mental que la corporal. De hecho, sigo en tratamiento y medicado debido al shock postraumático.

Profesionalmente he reanudado mis actividades de activismo social, creación de opinión y respaldo al Consejo Nacional de Resistencia de Irán que lidera una mujer extraordinaria y heroica, Maryam Rajavi, una existencia entera dedicada ejemplarmente a combatir una tiranía inicua con admirable sacrificio e indomable voluntad.

Tras pasar por una experiencia tan terrible tu valoración de las cosas cambia y relativizas aspectos de tu entorno a los que antes dabas mucha atención y tiempo y te das cuenta de lo que es verdaderamente relevante, tu familia, tus auténticos amigos (que son muy pocos) y las causas que realmente merecen la pena.

Obviamente, la presencia permanente de protección policial te obliga a modificar tus hábitos y te impide improvisar, aunque el equipo que se me ha asignado destaca por su profesionalidad, su corrección, su humanidad y su cordialidad. Estoy profundamente agradecido a la Policía Nacional por su magnífica labor para proporcionarme seguridad y tranquilidad.

P: ¿Ha recibido muestras de apoyo por parte de sus antiguos compañeros de partido o del mundo político en general? ¿Y del Gobierno?

R: Alberto Núñez Feijóo me ha mostrado en todo momento desde el día del atentado su apoyo y su afecto de una forma que demuestra su calidad humana. Lo mismo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Quiero señalar las muestras de interés recibidas de los Reyes, que inmediatamente se pusieron en contacto con mi familia y me desearon una pronta recuperación.

Muchos antiguos colegas del Parlamento Europeo también me han hecho llegar sus bueno deseos e innumerables militantes y simpatizantes del PP y de Vox. Socialistas clásicos de la línea crítica con el actual Gobierno me han llamado o enviado mensajes muy cálidos y emotivos. En el caso del Ejecutivo actual, Pedro Sánchez condenó el atentado en un tuit y el gabinete del ministro del Interior llamó para interesarse por mi estado.

He recibido una asistencia muy completa y competente en el plano psicológico por parte de profesionales contratados por ese ministerio y de la Dirección General de Atención de Víctimas del Terrorismo. Del resto de ministros, sólo uno me envió una cariñosa nota manuscrita, pero teníamos amistad desde mi etapa en el Parlamento Europeo.

P: ¿Este hecho ha modificado de alguna manera su visión sobre la libertad de expresión o la situación política actual en España o Europa?

R: Me ha confirmado que la política de la UE respecto al régimen tiránico, agresivo y terrorista de Irán basada en diálogo, negociación y concesiones no sólo no funciona, sino que es contraproducente.

El hecho de que después de que un sicario contratado por el régimen iraní intentara matarme en Madrid a pleno día, no haya habido una reacción enérgica del Gobierno y que la embajada de Irán en España siga abierta lo dice todo sobre la pusilanimidad y la falta de visión geoestratégica de las instituciones comunitarias y de los Estados Miembros en relación a una de las peores amenazas que gravitan sobre la paz y la estabilidad mundiales.

P: Por último, en las puertas de la Audiencia Nacional ha aclarado que va a seguir con su activismo en apoyo al régimen iraní, ¿de qué forma?

R: De la misma manera que he venido actuando desde hace veinticuatro años, propiciando un cambio de política respecto a Irán de la UE, reemplazando un apaciguamiento estéril que únicamente contribuye a incrementar la hostilidad del régimen hacia Occidente y a acelerar su programa nuclear, dándole sensación de impunidad para cometer sus atrocidades y, por supuesto, apoyando a tope al grupo más potente y mejor estructurado de la oposición, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi.