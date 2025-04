El socio de Rubiales recurre la decisión del 'caso Supercopa' de bloquear sus cuentas

El empresario investigado Francisco Javier Martín, socio del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales conocido como 'Nene', ha recurrido la decisión de la juez de Majadahonda de bloquear sus cuentas, en el marco del caso donde se investigan presuntas irregularidades en el traslado de la Supercopa de fútbol masculino a Arabia Saudí.



La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, la juez Delia Rodrigo, congeló unas 50 cuentas bancarias en el marco del procedimiento, incluidas algunas vinculadas a Martín. También embargó un Porsche Macán y un Mercedes de la empresa Dismatec, que estaría controlada por él.



En un escrito, su abogado reprocha que haya sido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que pidió que se le bloquearan las cuentas como medida cautelar. Para la defensa, se trata de "una clara extralimitación" por parte de los agentes como Policía Judicial.



"Es evidente que las unidades policiales podrán instar de los órganos judiciales las medidas de investigación que precisen para el esclarecimiento de los hechos, de entre las permitidas por la ley. Ello no es óbice para determinar claramente que, dado el carácter dispositivo que tiene la acción civil en el proceso penal, que los agentes policiales se conviertan en actores del proceso es un salto cualitativo que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico", señala.



El letrado incide en que "no ha sido el Ministerio Fiscal ni tampoco ninguna de las partes personadas quienes han instado" a la juez el bloqueo de las cuentas. En este sentido, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental de 'Nene' a un proceso con todas las garantías.



Así las cosas, reclama a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda que declare la nulidad del auto que dictó el 19 de marzo de 2024 porque "dicha medida no fue solicitada expresamente".



Martín es uno de los investigados en el procedimiento y, según concluyó la UCO, habría utilizado a un conocido para realizar envíos de dinero en efectivo a República Dominicana para inversiones en la que también participaría Rubiales.