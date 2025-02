Conde-Pumpido exhibirá la sentencia de la amnistía ante juristas de 121 países en busca del aval internacional

La sentencia del Tribunal Constitucional que decidirá si la amnistía tiene encaje en la Carta Magna se está cocinando a fuego lento a pesar del choque que existe entre los magistrados progresistas y los conservadores. Tras haberse resuelto los incidentes de abstención y recusación, ya está puesta toda la carne en el asador para conocer su fallo. Previsiblemente, la ley saldrá adelante.

Según ha podido saber Vozpópuli por fuentes jurídicas, el borrador de la ley impulsada por los socialistas verá la luz en dos meses. No obstante, la sentencia completa no estará lista hasta el mes de junio, por lo que llegará en el momento perfecto para mostrarla a nivel internacional. Y es que, cuatro meses después, en octubre, se celebrará en España -concretamente en Madrid- el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia tras haber sido elegida en marzo de 2023 como país anfitrión.

Este congreso (WCCJ por sus silgas en inglés) reúne a 121 Tribunales y Consejos Constitucionales y Tribunales Supremos de Africa, América, Asia, Oceanía y Europa. Su principal objetivo es promover la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por lo que tener ya sobre la mesa la sentencia sobre la constitucionalidad o no de la amnistía permitirá a Cándido Conde-Pumpido exhibirla en el citado evento ante juristas de todo el mundo buscando su reconocimiento, según las fuentes consultadas.

Hay que recordar que en esta deliberación participarán solo 10 magistrados. La corte de garantías permitió al progresista Juan Carlos Campo abstenerse sobre el debate porque, cuando era ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, dijo que era "claramente inconstitucional" en los informes sobre los indultos a los condenados por el 'procés'.

Tampoco estará el magistrado del ala conservador José María Macías, que fue recusado a petición de la Fiscalía porque, en su época como vocal del Consejo General del Poder Judicial se pronunció sobre ella en dos textos "con valor institucional" sobre la ley. Algo que, tal y se reflejó en el auto, le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones.

Sin embargo, antes de que esta recusación se materializase, Macías iba a ser el ponente del recurso de inconstitucionalidad que el PP registró el pasado mes de septiembre. Por aquel entonces, la Abogacía del Estado solicitó apartarle, pero la petición, al haberse presentado antes de que fuese admitido a trámite ese recurso, se descartó al considerarla prematura. Pero ello no impidió que meses después finalmente quedase expulso del debate.

La decisión de recusar a Macías fue una estrategia

Otras fuentes consultadas ya alertaron en su momento de que la decisión de recusar a Macías de todos los recursos de inconstitucionalidad fue una estrategia. Su "expulsión" del debate no habría tenido lugar si Campo no se hubiese abstenido porque con la marcha del exministro, la composición del TC quedaba con 6 magistrados progresistas y 5 conservadores.

De modo que el voto de calidad del presidente iba a ser decisivo saltando a los titulares de prensa como la persona que aprobó la amnistía, algo que Conde-Pumpido no quería. Por lo que apartando a Macías la composición del TC es de 6-4 y, por tanto, el voto del presidente, al no ser decisivo, no queda señalado.

La amnistía se ha convertido en la ley con más recursos de inconstitucionalidad en el TC, con un total de 16 que corresponden a los presentados por el PP y las comunidades autónomas en las que gobierna y el del Gobierno socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Todo ello sumado a las otras 4 cuestiones de inconstitucionalidad que también hay sobre la mesa.

Ahora bien, la tensión entre los magistrados es palpable sobre todo teniendo en cuenta que tanto en la decisión de recusar a Macías como en la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por los líderes del procés contra la sentencia del Supremo que rechazó amnistiar la malversación cuentan con una retahíla de votos particulares. Una falta de consenso que, según otras voces, evidencia el fracaso de Conde-Pumpido al frente de la corte de garantías al no ser capaz de unificar criterios.