Los representantes de Google e Indra desconocían los detalles del 'software' del máster de Begoña Gómez

Los tres testigos de Indra, Google y Minsait que han acudido este miércoles a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla han explicado al juez Juan Carlos Peinado que, por sus cargos, desconocían los detalles de la negociación para invertir en el 'software' del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, el instructor abre la puerta a citar a nuevos testigos que ayuden a esclarecer los hechos que implican a Begoña Gómez.

Los tres directivos y exdirectivos que han acudido hoy son Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de esa empresa; Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra; y Cristina Ruiz, exconsejera delegada de Indra y exconsejera ejecutiva en Minsait (filial de Indra).

En su día, Google informó que habría abonado un total de 110.000 euros por ese programa e Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el 'software' de dicho máster. Según Hazte Oír, la esposa del presidente se habría apropiado de ese dinero.

Fuentes presentes en el interrogatorio han detallado a Vozpópuli que la representante de Google ha reconocido haber coincidido con la esposa del presidente, aunque ha aclarado que no fue para hablar de este proyecto. No obstante, desconocían los detalles del proyecto porque formaba parte de su competencia. Por otro lado, los testigos de Indra y Minsait, han llegado a decirle a Peinado que "no sabían de qué le estaban hablando" ni nada relacionado con loa UCM.

Es la tercera vez que son llamados a declarar

Es la tercera vez que el titular del Juzgado de Instrucción Nº41 intenta tomar declaración a estos testigos. La primera vez fue en enero, pero se suspendió por problemas técnicos, y la segunda el pasado mes de febrero, que tomó la decisión de aplazarlo porque ninguno de los dos acreditó adecuadamente su cargo en las empresas. Los testigos han comenzado a prestar declaración a las 11:00 horas.

El origen de esta investigación parte en octubre, cuando Peinado decidió ampliar la investigación a raíz de la querella presentada por Hazte Oír por presunta apropiación indebida e intrusismo. Cabe recordar que Begoña Gómez ya declaró el pasado 18 de diciembre en calidad de imputada por estos dos supuestos delitos, donde se limitó a responder a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

La esposa del presidente negó haberse apropiado de la marca de la cátedra que codirigía en la UCM y descargó la responsabilidad sobre la Universidad. Afirmó que la Complutense estaba al tanto de sus movimientos como codirectora de la cátedra y que, además, el nombre de Transformación Social Competitiva fue propuesto por ella misma. Con esta premisa, Gómez busca defenderse de la acusación de apropiación indebida.

También son investigados en la causa el empresario Juan Carlos Barrabés; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa (IE) Juan José Güemes, y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que asiste a Begoña Gómez.