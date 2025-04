Pumpido solo dio marcha atrás en su operación contra lo jueces del caso ERE cuando supo que sería derrotado

El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar desde este martes un "debate jurídico" sobre la iniciativa de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al fallo del órgano de garantías por el que se anuló las sentencias del 'caso ERE'. Un "debate jurídico" planteado por Cándido Conde Pumpido con el objetivo inicial de plantar batalla a los jueces de la Audiencia sevillana por su pretensión de llevar el caso de corrupción que afectó a varios antiguos altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE a Europa. No obstante, el presidente del TC se ha topado con el portazo de los magistrados del órgano que, casi por unanimidad, se han posicionado en contra de ejercer cualquier tipo de acción para prohibir al tribunal andaluz plantear una consulta prejudicial ante la Justicia de la UE.

Tras una semana de negociaciones en el seno de la corte de garantías, en la que Cándido Conde Pumpido ha intentado recabar apoyos, el presidente del TC ha anunciado este lunes que el órgano no intentará frenar a la Audiencia de Sevilla. Sólo y sin apoyos, el ex fiscal general del Estado se ha subido al escenario del Ateneo de Madrid y ha defendido que su intención no era la de afectar al planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino plantear "un debate interno" sobre este asunto. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que el presidente del TC buscaba recurrir al artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para impedir que se cuestionen sus sentencias en Luxemburgo.

No obstante, la doctrina del TJUE es clara: los jueces europeos pueden plantear cuestiones prejudiciales tras las sentencias del Tribunal Constitucional del Constitucional. Esta ha sido la conclusión esgrimida en varios informes internos del órgano de garantías, algunos encargados por el propio Pumpido, y los cuales cuentan con el apoyo unánime de los magistrados que componen el TC. "Sería una estrategia muy arriesgada" pretender que el Pleno apoye iniciar una batalla contra los jueces de los ERE, en este sentido, "la opinión mayoritaria en el seno del órgano es unánime, lo mejor es dejar el asunto como está", defienden fuentes jurídicas.

Pumpido se echa para atrás

El discurso de Pumpido de este lunes ha sido calificado por las fuentes consultadas como el reconocimiento de un derrota anticipada antes de la celebración del Pleno de este martes en el que sigue figurando como orden del día el debate jurídico sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución y la relación con el deber de velar por el cumplimiento efectivo de las resoluciones del TC establecido en el art. 92.1 de la LOTC. El cumplimiento de este artículo no está por encima de la doctrina del TJUE solo responde, según fuentes consultadas, a "una visión propia" que no cuenta con el apoyo de los magistrados del órgano de garantías.

Ante la falta de votos a favor, el presidente del TC tendrá que conformarse con una declaración institucional reivindicando la función constitucional atribuida a la corte de garantías, sin embargo, algunas fuentes apuntan a la necesidad de un voto por unanimidad para emitir una posible nota. Por su parte, Pumpido ha defendido este lunes en el Ateneo de Madrid la necesidad de hacer una reflexión interna debido a la novedad que se plantee una cuestión prejudicial al final del procedimiento. "Yo solicité informes internos. Lamentablemente, eso ha saltado a los medios y se ha creado un juicio paralelo", ha comentado Conde-Pumpido. En la misma línea, ha lamentado que "nuestra democracia tiene serios problemas" y ha colocado al TC como regidor de los poderes públicos, los cuales "actúan conforme a lo que ha dictado tradicionalmente" el órgano de garantías.