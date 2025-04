La presidenta del Supremo se pone dura: pide a los nuevos jueces que exijan respeto para sus sentencias

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha pedido este martes a los 115 jueces en prácticas de la 75 promoción de la Carrera Judicial y a los 15 integrantes de la 23 promoción del cuarto turno de Contencioso-Administrativo y de Social que exijan respeto a sus decisiones, informa el CGPJ en un comunicado.



"Tenéis que exigir respeto a vuestras decisiones. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la crítica ayuda a mejorar el sistema, pero no son aceptables las descalificaciones carentes de todo rigor", ha señalado durante el acto de inauguración del curso 2025-2026 en la Escuela Judicial.



También les ha pedido que extremen la calidad del lenguaje para que llegue a los ciudadanos y ha incidido en que "la percepción de la Justicia no sólo depende de lo que se decide, sino también del cómo se ha decidido y del respeto a las personas que demandan justicia".



En este acto también han intervenido la directora en funciones de la Carrera Judicial, Clara Carulla; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso -que tomó posesión de su cargo el lunes, relevando a Jesús María Barrientos- y la presidenta de la Comisión de Escuela Judicial, Gema Espinosa. Perelló se ha pronunciado en la misma línea que Caso, que en su acto de toma de posesión el lunes como presidenta del TSJC pidió que las críticas a las decisiones judiciales no comporten "una falta de respeto".



Aunque sin mencionar la sentencia de la Sección de Apelaciones del TSJC, que absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, Caso expresó que las decisiones judiciales "a veces son difíciles de entender y de compartir, pero el derecho es un instrumento técnico que tiene reglas complejas de difícil interpretación".



Añadió que, si bien estas decisiones pueden ser merecedoras de críticas, no pueden suponer "una falta de respeto hacia las resoluciones judiciales, porque de esta forma se debilita el Estado de Derecho".

Peticiones de refuerzo para Cataluña

Coincidiendo con este acto, la Comisión del CGPJ ha celebrado su sesión semanal en la sede de la Escuela Judicial y ha aprobado, entre otros acuerdos, la tramitación urgente de dos peticiones de refuerzo para órganos judiciales de Cataluña.



La primera, para solicitar al Ministerio de Justicia la reconsideración de la denegación de autorización económica de medidas de apoyo a las Secciones 2 y 4 de la Audiencia Provincial de Tarragona, correspondientes al orden penal.



También se ha interesado la tramitación urgente de la solicitud de designación de un nuevo comisionado para reforzar la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del TSJC, ante el próximo cambio de destino del comisionado que había sido nombrado inicialmente.