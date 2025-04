Peinado estudia llamar a más testigos de Google e Indra para aclarar si hubo apropiación indebida de Begoña Gómez

El 'caso Begoña Gómez' sigue cocinándose a fuego lento. La esposa del presidente del Gobierno lleva casi un año siendo a diario la protagonista de los titulares de prensa por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Poco a poco el juez Juan Carlos Peinado intenta esclarecer los hechos, pero por ahora está estudiando citar a más testigos de Google e Indra, las empresas que financiaron el 'software' del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que, según Hazte Oír, se habría apropiado Begoña Gómez. Un delito que el titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid investiga desde octubre al considerar tras aportar esta asociación documentos "que podrían justificar la investigación por este tipo delictivo".

La decisión de llamar a nuevos testigos surge a raíz de la declaración de este miércoles de tres directivos y exdirectivos de estas empresas. Todos ellos han comparecido después de que Peinado suspendiese sus testificales en dos ocasiones. La primera vez, en enero por un problema técnico y, la segunda vez, en febrero, que tomó la decisión de aplazarlas para que pudiesen acreditar sus cargos en las empresas.

En concreto, este miércoles han acudido a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de esa empresa; Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra; y Cristina Ruiz, exconsejera delegada de Indra y exconsejera ejecutiva en Minsait.

Y es que, estos cargos aseguraron desconocer los detalles de los acuerdos por los que sus compañías financiaron el 'software' de la cátedra que codirigió la mujer del presidente porque esos asuntos no eran de su competencia. Cabe recordar que Google informó que había abonado 110.000 euros e Indra 128.442.

En concreto, y según fuentes presentes en el interrogatorio, la representante de Google ha relatado que conocía el proyecto y que le pareció interesante, pero que no conocía los detalles del asunto porque no eran de su competencia, sino la de otros responsables. También ha reconocido haber coincidido con la esposa del presidente en alguna que otra ocasión. No obstante, ha querido dejar claro que en dichos encuentros no se habló del 'software'.

Por otro lado, los testigos de Indra y Minsait han explicado a Peinado que desconocían la colaboración de las empresas en el máster de Begoña Gómez porque no era de su competencia. Y todos los testigos han dado los nombres de las personas que se encargaron del proyecto.

El magistrado, a raíz de ello, ha solicitado conocer la identidad de los responsables de las citadas empresas y, según ha podido saber Vozpópuli, se han puesto sobre la mesa cinco nombres. Les ha preguntado por sus nombres, apellidos, si trabajaban todavía en las empresas mencionadas y la ubicación de la sede. Hazte Oír ya puso el foco en uno de ellos hace unos meses tanto en la petición de diligencias vinculadas a la admisión de la querella sobre el 'software' como posteriormente.

Begoña declaró por estos delitos en diciembre

Begoña Gómez ya declaró el pasado 18 de diciembre en calidad de imputada por estos dos supuestos delitos, donde se limitó a responder a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

La esposa del presidente negó haberse apropiado de la marca de la cátedra que codirigía en la UCM y descargó la responsabilidad sobre la Universidad. Afirmó que la Complutense estaba al tanto de sus movimientos como codirectora de la cátedra y que, además, el nombre de Transformación Social Competitiva fue propuesto por ella misma. Con esta premisa, Gómez busca defenderse de la acusación de apropiación indebida.

En este caso también están investigados el empresario Juan Carlos Barrabés; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa (IE) Juan José Güemes, y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que asiste a Begoña Gómez.