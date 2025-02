El novio de Díaz Ayuso se querellará contra Sánchez en el Supremo tras no acudir este a la conciliación

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez no ha acudido a la cita que tenía a las 12:30 horas en el Juzgado de Primera Instancia Nº 98 de Madrid para un acto de conciliación con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Le reclamaba una indemnización de 100.000 euros por llamarle "delincuente confeso". Por lo que, según informan fuentes consultadas por Vozpópuli, se querellarán contra él en el Tribunal Supremo, que es el órgano competente debido al cargo que ostenta.

No obstante, hay que recordar que no estaab obligado puesto que, en estos casos, pueden comparecer por medio de sus abogados, pero tampoco ha ocurrido. Esta conciliación era un acto previo a una querella por presuntas injurias y calumnias. Por lo que, si no se llegaba a un acuerdo, como ha ocurrido al no haber asistido, se podía dar la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal.

El origen del asunto nace el 17 de octubre tras darse a conocer la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A consecuencia de ello, Sánchez declaró que no había que olvidarse del origen del caso, y era que "el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", apuntó.

Hay que recordar que González Amador también llamó a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que tampoco se presentó. Por lo que presentó una demanda contra ella ante el alto tribunal por vulneración del derecho al honor.