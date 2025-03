El novio de Ayuso se ofrece a declarar por su negocio con Quirón pero pide archivar el fraude fiscal

El novio de Isabel Díaz Ayuso acaba de solicitar poder declarar de forma voluntaria y cuanto antes por posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Una petición que tiene lugar horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase investigar los citados delitos relacionados con una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón en una pieza separada.

Del mismo modo, ha solicitado que se expulse a Más Madrid y al PSOE como acusación popular en esta pieza separada al considerar que la resolución de la Audiencia Provincial es consecuencia de la intervención del Ministerio Fiscal.

Por otro lado, también ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción Nº19 de Madrid archivar la pieza principal de la causa en la que la juez Inmaculada Iglesias le investiga desde hace un año por un presunto fraude fiscal que superaba los 300.000 euros y por falsedad documental, tal y como ha adelantado El Debate. Ello al considerar incompatible la existencia de delito fiscal con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención sea fruto de una actividad delictiva.

Hay que recordar que el pasado mes de octubre la juez que investiga a Alberto González Amador acordó a abrir una pieza separada, a petición de PSOE y Más Madrid, para indagar si pudo incurrir en otros delitos. Aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, y su cliente Quirón Prevención S.L.

La defensa de González Amador, disconforme con tal decisión, decidió presentar un recurso el 10 de enero al entender que esa decisión no era ajustada ni a Derecho ni a la realidad del proceso. Pero los magistrados de la Sección Tercera desestimaron su petición al considerar que "en el momento procesal" en el que se encuentra el asunto, es necesario conocer si los hechos objeto de la pieza separada "pueden ser constitutivos de infracción penal".

Mientras se resolvía este recurso, González Amador tuvo que acudir a declarar el miércoles pasado por la pieza principal, por los supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental tras haber sido citado en cuatro ocasiones y que, por unas circunstancias u otras, se habían terminado aplazando.

En esta ocasión, decidió acogerse a su derecho a no declarar. La intención inicial del novio de Ayuso era suspender hasta que la Audiencia de Madrid no resolviese su recurso por la pieza separada, pero la juez no aceptó tal petición al no haber motivo de peso para ello. Y es esta pieza principal, sobre la que se acogió a su derecho a no declarar, la que ahora pide que se archive.