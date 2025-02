El novio de Ayuso se acoge a su derecho a no declarar: la jueza no acepta una nueva suspensión

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido finalmente acogerse a su derecho a no declarar en el Jugado de Instrucción Nº 19 de Madrid por un presunto fraude fiscal que superaba los 300.000 euros y por falsedad documental. Unos delitos por los que lleva siendo investigado casi un año. La intención inicial del novio de Isabel Díaz Ayuso era suspender, pero la juez no ha aceptado tal petición al no haber motivo de peso para ello, según ha podido saber VozPópuli.

Y es que, el investigado ha tomado esta decisión porque la Audiencia Provincial de Madrid todavía no ha resuelto el recurso que presentó el 10 de enero contra la pieza separada que la juez Inmaculada Iglesias decidió abrir para ampliar la causa a los delitos de administración desleal y otro decorrupción en los negocios Todo ello por usar presuntamente una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón.

Hay que recordar que los magistrados de la Sección Tercera comenzaron a deliberar el pasado miércoles sobre este asunto que todavía no se ha resuelto. El novio de Isabel Díaz Ayuso entendía que la decisión de la juez de ampliar los delitos no era ajustada ni a Derecho ni a la realidad del proceso. En su auto, la instructora hizo alusión a un informe de la Agencia Tributaria en el que se sitúa a la empresa Masterman SL. como una sociedad pantalla de la compañía Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, "para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L".

Es la quinta vez que ha sido citado a declarar, en las anteriores sin éxito, en esta, se ha acogido a su derecho a no declarar. La última tendría que haber tenido lugar el 7 de febrero, pero su abogado solicitó que se aplazara porque tenía un viaje profesional que estaba programado antes del señalamiento a Estados Unidos y a México. La titular del juzgado aceptó la petición.

Gonzalez Amador ha llegado justo a las 10:00 de la mañana, hora a la que estaba citado para declarar, lo ha hecho por la puerta de atrás de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla y ha estado en la Sala alrededor de 15 minutos. Tras salir del juzgado, ha sufrido un leve golpe en la frente al chocar con un cámara. Esta vez, lo ha hecho con un aspecto normal, es decir, sin peluca. Pues hay que recordar que el pasado 20 mayo, que fue la primera vez que fue citado a declarar, decidió usar tal atuendo para no ser reconocido por la prensa. Los otros cuatro testigos citados para hoy tampoco han declarado, según fuentes.

Hugo Martínez Abarca, responsable del equipo legal de Más Madrid, ha relatado que es razonable que se acoja a su derecho a no declarar porque "no tienen mucho que declarar" ya que, a su parecer, "un delito fiscal es algo muy evidente". Asimismo, ha señalado que lo que el investigado busca es esperar a que se resuelva el recurso de la pieza separada para "evitar que se investiguen todos los demás hechos delictivos e intentar esa conformidad que ya intentaron desde el primer momento, es decir, compensar los delitos que son evidentes y tener la mínima pena posible".

Según Martínez Abarca, ellos piensan que la Audiencia de Madrid va a rechazar el recurso de González Amador porque la pieza separada está decidida por la jueza y porque el escrito presentado por ellos "era muy sólido" de modo que "sería muy extraño que no respaldaran a la juez de instrucción y que evitara una investigación de delitos".