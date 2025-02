Montse Tomé respalda a Rubiales y asegura que no convocó a Jenni Hermoso por no estar "deportivamente" en condiciones

Continúa el juicio contra Luis Rubiales por presunta agresión sexual y coacciones tras el beso no consentido a la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, en el mundial en Australia. Hoy ha sido el turno de Montse Tomé, actual seleccionadora. Ha declarado en calidad de testigo a petición del expresidente de la Federación no haber presenciado el beso y ha asegurado no haber hablado con la jugadora sobre el suceso hasta el 28 de agosto.

Las futbolistas estaban recogiendo su medalla tras haber ganado el partido 1-0 contra Inglaterra en Australia cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía pide a Rubiales 2 años y 6 meses de cárcel por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora. Unos hechos que quiso denunciar desde el primer día.

Para el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera. El Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones. Son las mismas peticiones de condena que solicitan tanto el abogado de Hermoso como la acusación que ejerce la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Tomé ha comentado en la Audiencia Nacional que la decisión de no convocar a Hermoso en el primer partido tras el mundial en septiembre de 2023 no fue una represalia o un castigo por lo que había ocurrido, sino porque cosnideraba que "deportivamente no estaba en condiciones". En este sentido, ha señalado que ni Rubiales ni Jorge Vilda, también acusado por coacciones, tuviesen algo que ver en esta decisión.

“Como seleccionadora, selecciono por motivos deportivos. Jenni no había entrenado lo suficiente con su equipo. Había tenido dos partidos de tres y siete minutos. Además de esto, que es estrictamente deportivo, estábamos viviendo una situación y ella en concreto, muy desagradable. La presión mediática me hizo tomar la decisión. Entendí que había jugadoras en mejor situación. Todo influye en el rendimiento deportivo”, ha relatado. Unas palabras que han tenido lugar pese a que hace un año y medio afirmó que la había dejado fuera al considerar que era la mejor manera de protegerla.

Sin embargo, durante las primeras sesiones del juicio, diversos testigos manifestaron que no entendían el motivo por el cual se le había dejado fuera cuando había sido una de las mejores futbolistas del mundial. La fiscal Marta Durántez ha querido seguir preguntado por ello, pero el magistrado ha comsiderado que, como no se estaba juzgado al testigo, esas cuestiones no eran pertinentes.

Mañana será el turno de Luis Rubiales, que se sentará a declarar ante el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto para dar las explicaciones pertinentes sobre lo ocurrido aquel agosto de 2023.