"En Moncloa ya solté la liebre": los correos del "hermanísimo" y su asesor acreditan que todo era un "enchufe"

Los indicios no sólo apuntan a una posible prevaricación en la contratación de David Sánchez, alias El hermanísimo, sino también del exasesor de Moncloa Luis María Carrero. Así lo constatan varios correos incorporados a un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) aportado a la causa. En uno de ellos, el exasesor de Presidencia del Gobierno le dice al hermano de Pedro Sánchez que "en Moncloa ya he soltado la liebre" para buscar un puesto que acabó adjudicándose dos meses después en el mismo departamento en el que trabajaba David.

El informe de la UCO revela varios correos electrónicos cruzados entre Luis María Carrero y su "hermanito" -como llamaba a David Sánchez- a finales de octubre de 2023. En diciembre, el exasesor de Moncloa acabó contratado por la Diputación de Badajoz en el mismo departamento que su amigo. Pero a tenor de los emails intervenidos por los investigadores, esa contratación también pudo haber sido irregular.

En esa cadena de correos entre ambos, la UCO detecta un comentario de "relevancia" en el que, 23 días antes de la aprobación de las bases para el puesto, el hermano de Sánchez le dice a Luis María Carrero que "en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo..." Esa comunicación data del 30 de octubre de 2023. Su nombramiento se llevó a cabo el 26 de diciembre de ese mismo año.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, se ha basado en estos indicios para imputar al exasesor de Moncloa Luis María Carrero por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. En su último auto, expone que su contratación en el área de Cultura de la Diputación de Badajoz "constituiría un paso más destinado a la finalidad de satisfacer las preferencias personales del señor Sánchez, al que no solamente se le habría creado el puesto a su medida y se habrían ido modificando sus funciones según sus peticiones, sino que, además, se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño".

En la misma resolución, la juez vuelve a citar como investigado al hermano de Pedro Sánchez por dos nuevos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, y llama a declarar por primera vez, también como imputado, a Luis María Carrero. Ambos acudirán a los juzgados de Badajoz el próximo 25 de abril.

"De la incorporación no tengo noticia ni calendario"

La cadena de correos entre David Sánchez y el exasesor de Moncloa sobre la contratación del segundo es extensa. En la primera comunicación del 30 de octubre de 2023, Luis María Carrero, desde su puesto en Moncloa, comenta al "hermanito" que "de la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas fue ¿a lo largo de noviembre? Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo..." Y prosigue: "En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado de fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien como va a evolucionar el asunto". Candalijas es, según la UCO, Manuel Candalija, por entonces jefe de servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas de la Diputación de Badajoz. La juez instructora, en su nuevo auto, también vuelve a llamar a declarar en calidad de investigado a Manuel Candalija, así como al secretario general del PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas.