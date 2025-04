Los mensajes de Jésica a Ábalos sobre el piso de Plaza de España: "Me van a desalojar de la casa"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos sabía que el entramado de Víctor de Aldama pagaba el piso de Jésica Rodríguez. Así se desprende de los mensajes recogidos por la UCO en un nuevo informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli. La compañera del ex número dos del PSOE le envió varios whatsapps a finales de octubre de 2020 por un pago pendiente con la inmobiliaria que gestionaba el piso. "Me acaban de llamar de Home Select. Q mañana tengo que desalojar la casa. Me estás leyendo? (sic.)"

Ábalos respondió con un emoticono de sorpresa y le preguntó por el motivo del posible desalojo. Después, le pasó la captura de la conversación a su asesor Koldo García, quien le respondió: "Ya está todo arreglado". En esa misma captura, se observa que el exministro tenía agendada a Jésica en su teléfono como 'España @ 20Minutos'. La UCO sostiene que el pago del piso por parte de un socio de Aldama era en realidad una "contraprestación económica" en favor el exdirigente socialista a cambio los favores a la trama.

Los agentes señalan que por el alquiler del piso en la Torre de Madrid, ubicado en la Plaza de España, se abonaron un total de 88.000 euros, de los que 82.300 fueron cubiertos por Aldama "a través" de su socio y mano derecha, el empresario Luis Alberto Escolano. Fue el propio Aldama quien envió a Koldo, en marzo de 2019, dos enlaces de anuncios de inmuebles en alquiler. El exasesor de Transportes se los reenvió a su vez a José Luis Ábalos, quien llegó a realizar consultas sobre ellos. Ese mismo día, Jésica se acabó decantando por el piso de la Plaza de España. "Si podéis mirarlo y hacer la reserva yo preferiría ese, no quiero mirar otro", le comentó a Koldo.

El 2 de abril de 2019, la inmobiliaria entregó las llaves del inmueble al propio Escolano. Tras los primeros meses de disfrute del lujoso piso, Ábalos se puso en contacto con Koldo en febrero de 2020 para advertirle de que a "España" (en referencia a Jésica) le quedaban dos semanas de contrato. Durante varios días, el exministro insistió a su asesor sobre este extremo. La inmobiliaria había comunicado a Jésica que el dueño del piso quería "tomar posesión" y no continuar con el arrendamiento. "Me pongo a ello. Lo arreglaremos", le aseguró Ábalos. Así, Koldo García logró una prórroga de un año en el mismo inmueble con un incremento de 100 euros en la mensualidad. "Buenas España solucionado para un año más", le comunicó a su "jefe" Ábalos.

El pago pendiente

Pero los problemas con el piso de la Torre de Madrid continuaron. Meses después, en octubre de 2020, Jésica le trasladó a Koldo que había un retraso en el pago del inmueble por parte de Escolano. "El pago de la inmobiliaria se tenía que haber hecho el 3 de octubre", le dijo a día 27. Tres días después, la inmobiliaria Home Select advirtió a Jésica por teléfono de que si no se abonaba la mensualidad pendiente ese mismo día, se cancelaría la renovación del alquiler. Además de avisar a Koldo, también contactó con el propio Ábalos, tal y como constatan los mensajes interceptados por la UCO.