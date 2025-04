"Me compraron un traje y me llevaron al notario": así operaba la trama del fuel para blanquear dinero

La trama vinculada a Víctor de Aldama y Claudio Rivas respecto al fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos se servía de una red de sociedades pantalla ubicadas el extranjero para blanquear fondos de procedencia. Así describe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 'modus operandi' de la organización criminal liderada en la cabeza por el expresidente del Zamora y su socio que consiguió presuntamente defraudar al menos 182 millones de euros.

La forma de operar de la red se basaba en transferir los fondos de procedencia delictiva a cuentas bancarias tituladas por empresas constituidas en el extranjero, vinculadas directa e indirectamente a los tres máximos responsables de la organización criminal. Estas cuentas recibirían transferencias desde cuentas de suministradoras ubicadas en España que justificarían, "para evitar la supervisión de los órganos de control, mediante contratos de prestación de servicios". Este modo de proceder quedó reflejado durante la declaración del pasado 3 de marzo de uno de los testaferros utilizados por los cabecillas de la trama en la que el investigado confesó que aceptó administrar una empresa pantalla a cambio de dinero.

Según la declaración de I.C.C, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, otro de los empresarios vinculados a la organización le ofreció una cantidad de dinero que nunca llegó a cobrar a cambio de figurar como administrador único de Skyward Tech SL. "Me lo ofrecieron en un momento de mi vida... Yo tenía problemas con las drogas, me ofrecieron hacer esto y lo acepté", declaró.

Preguntado por su abogada respecto a su poder sobre las cuentas vinculadas a la empresa investigada, el declarante detalló que aparecía como autorizado y que su actividad se redujo a hacer transferencias bancarias a otras empresas por petición de Santiago Cirera., la mayor parte de ellas a la empresa Villafuel SL, vinculada con Claudio Rivas. "Me decía lo que tenía que hacer, las transferencias... Iba y lo hacía". "Conocí a este tal Antonio Pepe y me presentó a Cirera que fue quien me propuso lo de ser administrador de Skyward Tech. Me compraron un traje y fuimos a la notaría a firmar. A partir de ahí intentamos abrir una cuenta bancaria y al final lo conseguimos". Asimismo, I.C.C detalló que el 'modus operandi' era esperar que el otro empresario le diese las indicaciones precisas para hacer transferencias, en algunos casos, por un valor de un millón de euros en distintas sucursales bancarias.

Un presunto testaferro apunta a Carmen Pano

El testimonio de este presunto testaferro coincide con lo declarado por Carlos Castillo el pasado 1 de abril. El presunto testaferro relató que accedió aparecer como administrador de la sociedad Combustibles Lucinala, S.L, porque estaba en el paro y exoneró a Víctor de Aldama de la actividad de la empresa. El declarante apuntó directamente a Carmen Pano de quien aseguró que era la persona que le daba las órdenes para hacer transferencias al extranjero. A preguntas del fiscal, el declarante detalló que por sus actividades para la sociedad pantalla a veces Carmen Pano le pagaba "400 o 500 euros".

El presunto testaferro apuntó a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz como la persona los movimientos de la empresa y aseguró no tener relación con Víctor de Aldama o Claudio Rivas, calificados por la UCO como los "ideólogos" de la trama. "Yo con quien hablaba era con Carmen (Pano) me dice que hay que otorgar un poder a Víctor de Aldama para poder llevar a cabo la negociación de la compra de Metaway". Asimismo, el investigado reconocía la existencia de transferencias al extranjero y, en concreto, aseguró haber hecho una de 5.840 euros a República Dominicana por orden de Carmen Pano, quien le pidió "el favor para un despacho de abogados".

Estas declaraciones apuntalan los indicios anotados por la Guardia Civil en varios de sus informes. Los investigadores aseguran que los miembros de la trama "a través de esta operativa materializaron, hasta el momento, más de 73 millones de euros". Además del traspaso de dinero a República Dominicana, Portugal o China, "se han identificado operativas asociadas a transferir patrimonio a fiducias constituidas en Suiza y, posiblemente, Luxemburgo".