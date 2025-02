La mano derecha de García Ortiz se alinea con él y niega haber filtrado datos del novio de Ayuso

El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, ha declarado este martes en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en base a la filtración denunciada por la pareja de la presidenta madrileña. El investigado, que es la mano derecha del fiscal general del Estado, ha negado haber filtrado la denuncia presentada por el Ministerio Público contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales.

Tras haber pasado por el alto tribunal una decena de testigos y dos de los investigados -el propio fiscal general y Pilar Rodríguez, fiscal Jefe de la provincia de Madrid, que lo hicieron la semana pasada- hoy ha sido el turno del tercer investigado del "equipo Fortuny". Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Vozpópuli, Villafañe ha manifestado que ni filtró la denuncia, ni conoció la nota de prensa, ni obtuvo los correos.

La mano derecha de García Ortiz, que ha llegado sobre las 09:30 horas al Tribunal Supremo, ha seguido la misma línea de declaración que el resto de los investigados y ha resaltado que a la denuncia y al expediente tuvieron acceso más de 500 personas y otras 26 personas al correo en la Secretaría Técnica. Por lo que nunca ha sospechado que esas filtraciones partiesen de la Fiscalía General del Estado y que podían proceder "de otro lado".

Villafañe, a diferencia de su jefe, sí ha respondido a las preguntas del magistrado y a las de su abogado, Cristóbal Martell, pero no a las acusaciones particulares. La fiscal a cargo de la investigación, María Ángeles Sánchez Conde, ha decidido, al igual que hizo en las declaraciones anteriores, no formular preguntas al entender que la causa es nula. Hay que recordar, que es el único de los tres acusados que no ha sido defendido por la Abogacía del Estado.

Durante su declaración, que ha durado apenas 45 minutos, ha enmarcado su actuación, al igual que lo hizo la semana pasada la investigada Pilar Rodríguez, en la dación de cuentas del artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Es decir, que su obligación es siempre rendir cuentas a su superior jerárquico.

(Habrá ampliación)

