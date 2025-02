Magistrados del TC piden anular la tramitación del recurso del fiscal Eduardo Esteban por la participación de Pumpido

Tres magistrados conservadores del Tribunal Constitucional han solicitado, a través de un voto particular, anular la tramitación del recurso del fiscal Eduardo Esteban tras haberse abstenido el presidente de la corte de garantías porque, en su día, fue su superior cuando fue fiscal general del Estado. Sin embargo, participó en la votación de la admisión. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló en dos ocasiones el nombramiento de Esteban como fiscal de menores, un puesto para el que le propuso Dolores Delgado.

Cándido Conde-Pumpido solicitó abstenerse pero votó a favor de su admisión. Según el voto particular de Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José Marcía Macías al que ha tenido acceso Vozpópuli, la abstención que formuló no había sido espontánea ya que fue consecuencia de la recusación planteada por el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, el cual "no se limitó plantear la recusación del magistrado" Conde-Pumpido, sino que también solicitó que se anulase su admisión a trámite, que tuvo lugar el pasado 14 de enero. Por lo que explican que deben retrotraerse las actuaciones para que el Pleno del Tribunal se pronuncie sobre la admisión o la inadmisión del amparo.

Los magistrados firmantes del voto particular han explicado que, dado que la abstención se produjo en respuesta a la recusación y que la solicitud del recusante incluía también la nulidad del auto de admisión, esta última petición sigue pendiente de resolución, algo que, no ha perdido "en absoluto" su objeto. "Resulta evidente que se trata de una petición deducida por parte interesada en el procedimiento y a la que se debe dar respuesta, entre otras cosas, porque así lo impone el principio de congruencia inmediatamente ligado al artículo 24 de la Constitución", señalan.

Por otro lado, también han resaltado que hubiese bastado una "sucinta o lacónica referencia" que permitiese comprender, por un lado, la aprobación de la abstención y, por otro, y la pretensión relativa a sus efectos (a los que se refiere la solicitud de nulidad y retroacción de actuaciones). De modo que, al no incluir ninguna alusión a esta circunstancia, que, a su parecer, queda sin resolver, se han visto en la obligación de emitir este voto particular.

"Especial trascendencia constitucional"

El pasado 14 de enero, la mayoría progresista del órgano dirigido por Cándido Conde Pumpido acordó admitir a trámite el recurso presentado por el fiscal de menores aupado por Dolores Delgado y cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo. El órgano de garantías consideró que el recurso de amparo debía ser admitido porque concurre en el mismo una "especial trascendencia constitucional".

El TC acordó, con una mayoría de 7 sobre 4, estudiar el fondo de los recursos presentados al entender que "plantean un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal" y que, por tanto, "trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica".

Ante la decisión aprobada por el Pleno, los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño emitieron un voto particular por considerar que el recurso presentado por el fiscal Eduardo Esteban tendría que haber sido inadmitido de plano al no existir las vulneraciones de derechos señaladas por la parte demandante y por carecer el recurso de especial trascendencia constitucional.

El voto particular explica que la sentencia del alto tribunal razona que "no se ha satisfecho en absoluto lo exigido por las sentencias previas que anularon el primer nombramiento del recurrente" ya que este volvió a ser designado por Dolores Delgado, aún con la sentencia en contra del TS. En este sentido, alertaban que el Tribunal Constitucional "no debe deslizarse por la peligrosa pendiente" de revisar de manera recurrente las sentencias del Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley, porque puede caerse en el error de "convertir a la jurisdicción constitucional en una suerte de nueva instancia revisora de lo decidido por la jurisdicción ordinaria (y en este caso, por su órgano superior, el Tribunal Supremo: art. 123.1 CE)", reza el voto particular al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El ascenso de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, aupado por la exministra de Justicia, fue tumbado por el Supremo en abril del 2022. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal alegó falta de motivación en la designación y reconoció una notable diferencia entre su currículum y el del otro candidato, José Miguel de la Rosa. No obstante, la entonces Fiscal General del Estado volvió a nombrarlo para dicho cargo, a pesar de la sentencia del TS. Esteban fue propuesto hasta en dos ocasiones por Dolores Delgado y el Supremo anuló su nombramiento las dos veces al considerar que no cumplía las "exigencias mínimas".