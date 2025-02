Luis Rubiales insiste en que le preguntó a Jenni Hermoso si podía darle "un besito" y ella lo aprobó

Tras un año y medio en los titulares de prensa por haber dado un beso en los labios a la futbolista Jenni Hermoso en el mundial celebrado en Australia, Luis Rubiales declara hoy ante la Audiencia Nacional acusado de agresión sexual y coacciones. Un gesto que, tal y como declaró la deportista en reiteradas ocasiones, no consintió. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel por ambos delitos, ha llegado a las 9:20 horas a la sede judicial acompañado de su abogada Olga Tubau.

Rubiales, que ha decidido responder a las preguntas formuladas por todas las partes, ha recordado que fue inhabilitado por la FIFA tras volver de Australia. Según ha explicado a la fiscal, conocía a Hermoso desde hacía muchos años y ha señalado que fue ella quien le apretó muy fuerte de debajo de las axilas, le levantó y él posteriormente le preguntó si podía darle un besito, dando ella consentimiento. Pero no recuerda si le dijo “besito” o “piquito” porque “son palabras sinónimas”.

Ha relatado que, cuando terminó de darle el abrazo le agarró de la cabeza para besarla. Está totalmente seguro de que la campeona de España le dio su aprobación. Sin embargo, ello ha sido cuestionado por la fiscal. Pero ha confesado que se ha equivocado por el cargo que ostentaba. "Me comporté como un futbolista en una celebración y tenía que haber tenido una posición más institucional".

"¿No fue usted el que se agarró a ella? En las imágenes se le ve que usted se monta encima de ella", le dice la representante del Ministerio Público. "Esa es su opinión, yo no me subí. Es una ley física", ha confirmado. Por otro lado, el expresidente de la RFEF ha declarado que cuando hay situaciones de emoción suele dar ese tipo de besos y que, si hubiese sido un hombre y hubiese tenido mucha amistad con él, lo hubiese hecho también. Ello a pesar de que nunca se le ha visto en otra ocasión realizar tal gesto con alguien masculino.

Rubiales también ha querido dejar constancia que ni para Hermoso ni para él ese beso había tenido importancia y ha negado haber querido hablar de lo sucedido con la jugadora cuando ella se encontraba en el vestuario porque había "mujeres que podían estar duchándose". Ha reconocido que en el avión, antes de hacer escala en Doha, habló con ella y le dijo que sería "buena idea para atajar todo esto" hacer un vídeo conjunto, pero la jugadora le respondió negativamente porque "quería celebrar el mundial".

Trató de reaccionar porque estaban frente " a una crisis mediátifca muy fuerte" y ha negado que en el viaje de vuelta hubiese revuelo y cuchicheos. Sólo había "un ambiente pleno de celebración. Además iban tres políticos y los tres pensaban que era una tontería",

Con respecto al comunicado que querían emitir a los medios de comunicación para calmar las aguas firmado a nombre de Hermoso y al que ella se negó, Rubiale ha negado haber participado en su redacción.

Durante el transcurso del juicio, se han exhibido pruebas documentales de los momentos posteriores al beso. En uno de ellos, se veía a Rubiales explicando a las jugadoras lo sucedido y expresó sentirse triste por haber provocado esa situación. "Es una pena que se haya empañado la celebración", dijo. Esta séptima jornada del juicio también ha contado con la declaración del resto de los acusados, el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación, Rubén Rivera. El Ministerio Público pide para ellos una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por las presiones. Son las mismas peticiones de condena que solicitan tanto el abogado de Hermoso como la acusación que ejerce la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Vilda, antes de entrar en Sala, ha expresado ante los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional haber recibido apoyo de técnicos y jugadoras y ha asegurado tener ganas de declarar.

Declaración de los peritos sobre lectura de labios

Antes de las explicaciones de Rubiales, también han prestado declaración peritos propuestos por este acusado analizar los vídeos. El primero en declarar ha sido David Morillo que, al ser sordo, ha estado acompañado por una intérprete, la cual iba trasladándole todas las preguntas de las partes,

Ha comentado que el informe pericial se hizo usando un vídeo de TikTok que no sabía de quién era y ha asegurado que pudo leer el movimiento de labios del expresidente de la RFEF pidiéndole consentimiento. Ahora bien, tras ser cuestionado por la fiscal Marta Durántez, ha relatado que no posee ningún título de lectura de labios porque "no existe". Asimismo, ha reconocido que no pudo ver la respuesta de la jugadora de la selección.

El perito ha aclarado que únicamente ha participado en dos pericias judiciales, ambas realizadas para juzgados situados en Granada, pero sin poder concretar en qué causas concretas los realizó.



(Habrá ampliación)

