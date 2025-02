Luis Medina declara darse por satisfecho con el millón de euros recibido por las mascarillas

El empresario Luis Medina ha declarado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid como acusado por el 'caso Mascarillas', la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de de este material en plena pandemia. Algo que se hizo en tres contratos de compraventa de material sanitario por el que recibieron tanto él como Alberto Luceño supuestamente, 6 millones de euros.

Fiscalía Anticorrupción pide para Medina 9 años de cárcel por delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, mientras que para Luceño pide 15 al añadirle el delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

La sesión del juicio ha comenzado con una declaración clave, que ha sido la de una inspectora de Hacienda, la cual ha confirmado que Luceño incurrió en un fraude fiscal. Según la investigación que llevó a cabo, creó una sociedad para simular que había prestado unos servicios cuando no era real con la intención de tributar menos.

Tras la declaración de tres testigos más, ha sido el turno del primer acusado, Medina, que ha comentado que él era un facilitador en la venta de mascarillas. Ha escurrido todo el bulto hacia el otro acusado ya que ha señalado que él no tenía ni tan siquiera el correo de la empresa de Malasia, llamada Leno, sino que era Luceño el que tenía trato directo con el vendedor.

Preguntado por cómo se fijó el precio de la comisión, ha relatado que eso se lo tendría que preguntar a Luceño porque él no lo sabía al ser su socio el que tenía contacto con la empresa que suministraba el material. En concreto, ha relatado al fiscal que tales comisiones no se conocían antes de la venta y todo "dependía de si al final había negocio".

Pero ha reconocido que, con el millón de euros que recibió, se daba por satisfecho, dinero que era por "la contraprestación de un servicio". Y ha comentado que no informó al Ayuntamiento de Madrid de que iba a cobrar comisiones por la compraventa del material sanitario al considerar que no tenía la obligación de hacerlo y que, además Elena Collado, que por aquel momento era la responsable municipal de compras, no se lo preguntó.

El fiscal le ha preguntado qué hizo con ese millón, pero Medina solo se ha limitado a decir: "Dispuse del dinero". Sin embargo, el representante del Ministerio del Público le ha recordado que, con ese dinero compró un barco velero, que costo alrededor de 325.000 euros e invirtió otro 400.000 euros en dos productos financieros del Deutsche Bank.