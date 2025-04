Los audios de la trama Koldo para vender productos sanitarios: "Voy a ver a 'K'... Dime para qué empresas queremos"

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge nuevos mensajes que apuntan al exasesor de José Luis Ábalos por su relación con Víctor de Aldama y sus socios. Los investigadores sostienen que el expresidente del Zamora CF empleó a los tres empresarios investigados por el 'caso Koldo', conocidos como "los mosqueteros", para múltiples tareas entre las que destacaban presuntamente "la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo" al que fuera la mano derecha del exministro socialista.

A cambio, según el Instituto Armado, el exasesor ministerial cumplía con los requerimientos formulados por Aldama, "quien buscaba un beneficio económico, para sí mismo o para terceros de su confianza". Entre los hombres de confianza para los que Koldo García habría realizado ciertos favores se encuentran Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, investigados por los contratos firmados para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

Así se desprende del análisis de las comunicaciones intervenidas a los empresarios de la trama entre los que destaca un mensaje de audio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que uno de los socios de Aldama comunica a otro de los miembros del grupo de "los cuatro mosqueteros" que se va a reunir con "K" para tramitar la licencia para ejercer como "bróker de medicamentos". Este título era necesario para poder trabajar como intermediario entre las empresas y el Gobierno, y poder negociar la venta de material sanitario

"César, please acuérdate que hoy voy a ver a 'K' y vamos a ver para que nos den de alta tanto en una como en la otra como bróker de medicamentos. Mira qué se necesita, quién lo da, todo. Ponme un texto en una hoja de que se necesita, dónde lo dan, para qué empresas queremos y todo eso. Vale, please, que así se lo doy hoy", comentó Díaz Tapia en un mensaje de audio enviado por un grupo de WhatsApp bajo el nombre de Fetinvest en el que también estaban el resto de los empresarios de la trama. Pocos días después de la presunta reunión con Koldo García, el empresario informó a sus socios: "La semana que viene somos 'brókers' de medicamentos. Me acaba de confirmar".

Negocio PCR con Baleares y Canarias

Esta fue la puerta de entrada para que el empresario pudiera presentarse ante los Gobiernos de las Islas Baleares y Canarias para la venta de material sanitario. En concreto, cinco días después de este último mensaje, Ignacio Díaz Tapia contactó con la Consejera de Salud y Consumo de las Islas Baleares para proponerle la contratación de Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR a los residentes de las islas que viajasen desde la Península.

Esta gestión también fue facilitada por el entonces asesor del exministro de Transportes, que primero se puso en contacto con la expresidenta balear, Francina Armengol. "Buenos días perdona que te moleste no sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame. Por favor, gracias", así empezó la comunicación por WhatsApp de Koldo. Poco después, llegaría la respuesta de la actual regidora de la Cámara Baja: "Hoy tengo el día complicado. A lo mejor al mediodía tengo un momento y lo intento".

Dicho y hecho. Según el informe del Instituto Armado, esa misma tarde, "Armengol compartía con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picard, entonces Consejera de Salud de Islas Baleares". El siguiente mensaje del imputado en la causa que sigue el juez Ismael Moreno delata la cercanía de este con la expresidenta balear: "Vale cariño, te mantengo informada de todo". Dicho y hecho. Según el informe del Instituto Armado, esa misma tarde, Armengol compartía con Koldo el contacto de la entonces Consejera de Salud de Islas Baleares, con la que más tarde pudo contactar el socio de Aldama.

La UCO apunta en su último informe que todas estas gestiones ejecutadas por el exasesor ministerial a favor de "los cuatro mosqueteros" estaban motivadas, según los investigadores, por el recibimiento de contraprestaciones económicas. En concreto, la Guardia Civil detalla que se han encontrado distintos indicios que determinan que el expresidente del Zamora CF "entregó directamente a Koldo, o a través de su hermano Joseba, 10.000 euros en metálico con frecuencia mensual".