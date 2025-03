Los audios de la trama del policía de la UDEF: “Hasta que el colombiano no nos dé luz verde, no podemos cargar”

"Me acaban de llamar, están esperando para cargar, hay que meter un poquito de presión pero claro, es que hasta que el colombiano de allí no dé luz verde, no podemos". Este es uno de los cientos de audios que la Audiencia Nacional ha recabado de la trama en la que se investiga al exjefe de la UDEF al que encontraron en su casa 20 millones de euros emparedados.

Esta información, que ahora está en poder del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge se ha logrado gracias a que Francia ha podido desencriptar las conversaciones que los investigados mantenían a través de Sky ECC, la aplicación heredera de Encrochat. Además, han encontrado fotografías de la cocaía, facturas y otros documentos relacionados con presuntos hechos delictivos.

Óscar Gil Sánchez, detenido el pasado mes de noviembre, se encuentra actualmente en prisión provisional y se le acusa de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos. Según la querella presentada por la Fiscalía Especial Antidroga, el expolicía "estaba colaborando o estaba integrado en una organización criminal que se dedicada a la introducción de grandes partidas de cocaína en España" a cambio de ganancias.

Está detrás, junto con el presunto cabecilla de la red de narcotráfico Ignacio. T, del mayor alijo de cocaína incautado hasta la fecha en España, un total de 13 toneladas que estaban escondidas entre bananas en un contenedor que fue interceptado en Algeciras, Cádiz.

La colaboración de Gil Sánchez, siempre según la Fiscalía, también se basaba en consultar y descartar la existencia de investigaciones sobre miembros de la organización para, en el caso de que estuviesen siendo investigados por otras unidades policiales, avisar a los implicados y "favorecer la actividad de la organización".

Los agentes a cargo de la investigación han encontrado un sinfín de audios que la trama se enviaba, sobre todo, en el año 2020 durante los tiempos de pandemia, época que querían aprovechar para "colar" más mercancía. Prueba de ello es una conversación escrita por Aduana, el pseudónimo que usaba la banda para referirse al exjefe de la UDEF. "Hay que hacerlo ahora y si se puede subir la cantidad estaría bien. Ahora mismo los contenedores no se miran salvo orden judicial", decía.

Otros audios revelan conversaciones sobre cómo actuaban los miembros de la trama. "Mañana voy a hablar con nuestra gente para que me den su corresponsal en Guayaquil (Ecuador) y ya que organicen la carga para intentar organizar la salida para el sábado", decía otro de los implicados. "El contenedor ha llegado perfecto, ni tocado", continuaban en uno de los mensajes. La causa ha estado bajo secreto de sumario hasta ahora, que se ha levantado de forma parcial hace unas semanas, la parte a la que ahora ha tenido acceso Vozpópuli.

Asimismo, también se han destapado audios de Ignacio T. En estas grabaciones, adelantadas por la Cadena Ser y a las que ha tenido acceso este periódico, alardeaba ante sus socios de su posibilidad de introducir la cocaína en España al poder colaborar con el policía. " Yo soy la puerta de entrada. Yo salidas desde Sudamérica tengo muchas. Entradas como la mía, hay pocas"; "Si no es por mi amigo, se jode todo". E incluso en una de las conversaciones deja caer el beneficio que se llevaría cada uno, un 40% para el policía, otro 40% para el socio, y el resto, entre los demás implicados.

"Nos han dado un toque con el tema del blanqueo y si no es por mi amigo, se nos jode todo. Hemos metido 350.000 euros en efectivo. Porque mi amigo lo controla todo, que es lo bueno de tener la Aduana. Pero ¿si no? Si fuese una cosa que no tuviésemos respaldo, estaríamos jodidos", decía el socio en una de las grabaciones.