Las revelaciones de la UCO salpican a otro alto cargo de Ineco por el 'enchufe' de Jésica

Las comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa apuntalan los indicios de que el fichaje de Jéssica Rodríguez en Ineco fue una elección a dedo por ser la pareja del entonces ministro de Transportes. El último informe del Instituto Armado cerca a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera por la contratación de la joven en Ineco y apunta a otros altos cargos de la empresa pública.

Entre las comunicaciones intervenidas, destaca un mensaje, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que Koldo García envió a la entonces responsable de Adif y en el que se menciona a otro alto cargo de Ineco. Este es el caso del entonces Director de Recursos Humanos de Ineco, Jorge S., quien según la propia documentación remitida por el ente dependiente del Ministerio de Transportes al Tribunal Supremo fue la persona encargada de hacerle la primera entrevista a la expareja de Ábalos en febrero de 2019.

"Buenas, por favor puedes avisar en contratación de Ineco que vamos a las 16:15 por favor", este fue el mensaje que el exescolta envió a Pardo de Vera el día que Jésica acudió a la entrevista con la empresa pública. Eso sí, no acudió sola, el asesor ministerial la acompañó para supervisar todo de cerca. "Todo ok, me dicen. Estoy pendiente", respondió la expresidenta de Adif.

"Por cierto, te va a llamar Jose (José Luis Ábalos), así que tranquila... Estamos en Ineco esperando al jefe de personal", con esta información el entonces asesor del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez dejaba claro que él mismo se encargaría del proceso. El hombre de confianza de José Luis Ábalos acompañó a la que entonces era una candidata a un puesto en una empresa pública hasta el interior de las oficinas del ente dependiente del ministerio dirigido por su jefe. Este mensaje apunta también a otro alto cargo del ente público, en este caso el Director de Recursos Humanos de Ineco, quien realizó la primera entrevista a la joven.

Justo al término de la entrevista, Koldo ya daba por hecho que el proceso de contratación se había cerrado. No había que esperar una respuesta formal de la empresa pública. "Aclarado algún detalle, pero sí", informó a Pardo de Vera quien en la distancia siguió el 'minuto a minuto' del encuentro.

Otros altos cargos

Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil recogen el nombre de distintos trabajadores de Ineco y Trasgsatec, empresas de las que Jésica cobró una nómina sin acudir a su puesto de trabajo. Asimismo, además del nombre de la expresidenta de Adif también parece el de su subdirector, Ignacio Zanzíbar, quien se puso en contacto directamente con la joven para tratar el cumplimiento de su primer contrato con la Administración.

"Buenas tardes, Jésica. Como te he comentado, al parecer, el 28 de febrero de 2021, se cumpliría dos años de contrato con Ineco, no aplicables. Con el fin de dar continuidad a tu situación laboral, se propone a través de la empresa Tragsatec durante seis meses, por lo que necesito actualizado tu CV, para realizar la solicitud. Se pondrían en contacto para realizar una entrevista y formalizar el contrato. Un saludo". Este fue el correo electrónico que el entonces mano derecha de Pardo de Vera envío a la expareja de Ábalos.

Según la UCO, la alerta lanzada por Zanzíbar sirvió para que Koldo pusiera en marcha las rotativas para colocar presuntamente a la novia del jefe en otra empresa. "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve", este fue el mensaje que Koldo envío al 'exnúmero dos' del PSOE para tranquilizarle ante la insistencia de su entonces pareja. El exministro socialista remitió a su mano derecha una conversación que había mantenido con Jésica en la que esta le insistía ante su inminente salida de Ineco.

Los investigadores señalan que justo una semana después de dicha conversación, el 2 de marzo de 2021, Jésica firma un nuevo contrato en una empresa pública por una duración de 6 meses. Su nuevo destino sería Tragsatec, entidad también especializada en trabajos de ingeniería y asistencia técnica en los ámbitos de Calidad y Evaluación Ambiental, Biodiversidad, Desarrollo Rural y Ordenación del Territorio, integrada en la SEPI, ente público dependiente del Ministerio de Hacienda.