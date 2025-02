La Justicia archiva ya más de una veintena de causas contra la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias

Los juzgados de Madrid ya han archivado 22 de causas judiciales contra la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. Una de las últimas denuncias a las que la Justicia ha dado carpetazo es la referente a dos residencias de la capital, una pública y otra privada con plazas concertadas, en las que fallecieron seis residentes.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid concluye que se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, "teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse". En esta línea, el auto recoge algunas de las conclusiones del médico forense en las que se detallan que durante las primeras semanas de pandemia los hospitales estaban saturados y no se sabía cómo curar la enfermedad o no se disponían de medios. "Recuérdese que al inicio no había mascarillas, no había equipos de oxígeno de alto flujo, las bajas por contagio del personal sanitario y asistencial, también en las residencias que nos ocupa, eran elevadas. La incidencia en personas vulnerables con afectación de otras enfermedades o de la propia edad avanzada, fue mucho mayor”, concluye el auto.

La investigación se inició con una denuncia interpuesta hace ya casi tres años por la muerte de varias personas en la residencia pública Adolfo Suárez de San Blas y en un centro privado con plazas concertadas Amavir en Arganzuela. Ahora, tras analizar las conclusiones del informe forense, el juez archiva el caso al entender que los residentes recibieron una asistencia y un seguimiento "regular y frecuente” con la adopción de las medidas “adecuadas en cada momento".

Desde el año 2021, ya se han archivado más de una veintena de causas contra la Comunidad de Madrid por el protocolo covid implantado en las residencias de mayores durante la pandemia. Entre los argumentos esgrimidos por varios juzgados de Madrid destaca el hecho de que la pandemia afectó, no a la Comunidad de Madrid, sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países.