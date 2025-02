La jueza que investiga al hermano de Sánchez sopesa imputar a más trabajadores de la Diputación de Badajoz

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha dictado una providencia en la que rechaza, por el momento, llamar a declarar en calidad de testigos a dos ex secretarios generales y al interventor de la Diputación de los que dependió parte de la creación de la plaza del hermano de Pedro Sánchez. No obstante, la instructora añade que las testificales solicitadas por una de las defensas serán valoradas, al igual que "la calidad procesal" de las personas mencionadas, cuando se incorpore a la causa el resto de documentación requerida por el juzgado y el informe solicitado a la UCO.

La jueza no descarta ampliar la lista de imputados en la causa y sostiene que la "calidad procesal en que deban declarar" las personas señaladas por la defensa de la responsable de Recursos Humanos será valorada en un futuro. Una vez que la UCO emita su informe sobre los mensajes borrados a la directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, y sobre la relación de David Sánchez con varios empleados de la Diputación de Badajoz, la jueza decidirá sobre las diligencias solicitadas y si citar o no a más responsables del órgano autonómico como investigados.

Por su parte, Juana Cinta Calderón, la que era responsable de Recursos Humanos cuando se contrató a David Sánchez, solicitó a la jueza citar como testigos a dos exsecretarios generales y al interventor de la Diputación de Badajoz. Su abogado sostiene que dichas testificales "son fundamentales" para preservar el derecho de defensa de la investigada, teniendo en cuenta la afirmación de la jueza de que esta intentó "darle apariencia de legalidad al procedimiento administrativo" que tenía como finalidad el nombramiento del familiar del presidente del Gobierno como personal de Alta Dirección y "la acomodación posterior de su puesto de trabajo a sus preferencias personales".

Creación del puesto del hermano de Pedro Sánchez

Cabe recordar que Beatriz Biedma ha apuntado, en varias de sus resoluciones, a la existencia de presuntas irregularidades en la creación de la plaza que acabaría ocupando el hermano del jefe del Ejecutivo. En concreto, la magistrada aseguró que "todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez haciéndose patente la innecesariedad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituto por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad, y su actividad se centró en el Proyecto Ópera Joven desde incluso antes de octubre de 2021".

En esta línea, la instructora anotó este lunes en un nuevo auto que no sólo existen indicios de que se creó una plaza "a medida" para el músico, sino que también "se habrían ido modificando sus funciones según sus peticiones" y "contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas". Al respecto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz señaló que dichos extremos ya fueron objeto de interrogatorio a varios de los investigados, después de que la UCO revelase varios correos electrónicos que el hermano del presidente del Gobierno y Carrero se intercambiaron cuando este último aún era empleado de Presidencia del Gobierno. Dichas comunicaciones revelan, según la jueza, la existencia de una "relación personal" del exasesor de Moncloa con el investigado antes de que este pasase a ser contratado por la Diputación de Badajoz.

Entre los mensajes obrantes en la causa y recopilados por la UCO, destaca un 'email' que el exasesor de Moncloa envío al músico, cuando este aún no trabaja para la Diputación de Badajoz, en el que enviaba documentación relativa a uno de los proyectos culturales del órgano autonómico. "Querido hermanito. A la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina. Te mando tres cositas, en relación con lo que hemos hablado estos días", rezaba el correo enviado por Luis Carrero.

De esta forma, el correo desvela que Carrero ya hacía labores para el jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pero desde Moncloa. Así lo recoge la propia instructora en su auto en el que matiza que "en los correos corporativos intervenidos al Sr. Sánchez Pérez-Castejón, puede apreciarse que Luis Carrero ha colaborado con él en temas profesionales desde mucho antes de la incorporación de éste último a la Diputación".