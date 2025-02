La jueza del 'caso Nacho Cano' ordena repetir el informe de Inspección de Trabajo que descartó irregularidades

La jueza que investiga a Nacho Cano por el caso de los becarios del musical Malinche ha ordenado que Inspección de Trabajo repita su informe sobre la situación laboral de los jóvenes mexicanos. En el primer informe, la subinspectora descartó que existiera una "relación laboral encubierta" entre los becarios mexicanos y la productora.

En un auto fechado este miércoles al que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid señala que la funcionaria "no hizo una labor de investigación completa" al considerar no probadas algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, la instructora esgrime que "no consta que se aportara la documentación acreditativa de la actividad de formación de cada uno de los becarios ni la documentación financiera" relacionada con el proyecto de becas, gestionado por la Escuela Jana.

También resalta que la subinspectora no requiriera a los responsables de Malinche el permiso de estudios de los becarios: “Respecto a la situación de las 16 personas que manifestaron estar becados por Malinche, la subinspectora señala que Susana Jové comunicó que 'sus abogados han tramitado el visado de estudios para cada uno de ellos'. Pues bien, no consta que se hiciera requerimiento alguno para que aportara a la Inspección la documentación acreditativa".

En el mismo auto, la magistrada cita a declarar como investigados al productor ejecutivo de Malinche, David Hatchwell, y al director de Jana, Javier Alfonso Muñoz, quien, dice, "no ha aportado la documentación requerida para acreditar el proyecto formativo y la documentación financiera, ni ha identificado a ningún profesor de Jana que impartiera formación a los supuestos becarios”.

La magistrada critica asimismo que la subinspectora, que ratificó su informe en sede judicial, “requirió las matrículas en Jana de las 16 personas que manifestaron encontrarse becadas y consideró cumplimentado el requerimiento con el citado documento firmado y sellado por Javier Alfonso Muñoz". Los abogados de Nacho Cano se mostraron sorprendidos por la decisión de la magistrada de citar a declarar a la autora del informe.

Un nuevo informe

En cuanto al hecho de que tres de las 20 becas iniciales fueran financiadas por la Casa de México, la jueza puntualiza en su auto: “Llama la atención que este convenio de colaboración de Jana Producciones y la Fundación Casa México es de 4 de junio de 2024, por tanto, se firmó cuando habían transcurrido seis meses desde la entrada de los supuestos becarios en España y con posterioridad a dictarse las resoluciones de la Delegación del Gobierno denegando las solicitudes de autorización de estancia por estudios”.

Así, la instructora requiere a la Inspección de Trabajo que emita un nuevo informe "llevando a cabo las actuaciones que estime pertinentes para determinar, si tal y como concluyó el informe emitido por la subinspectora, existen los requisitos necesarios para determinar que la participación realizada por los becarios en el musical Malinche forma parte de las prácticas no laborales que realizan al amparo de la beca" o si por el contrario "se dan los requisitos de dependencia y ajenidad necesarios para calificar una relación como laboral susceptible de ser incluida en el Régimen General de la Seguridad Social".