El juez del Supremo rechaza las quejas de Ábalos sobre la petición a Hacienda de su patirmonio

El juez del Supremo que investiga el 'caso Koldo' por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario ha desestimado el recurso interpuesto por el exministro José Luis Ábalos contra el auto en el que se requirió una serie de informes sobre su patrimonio. El instructor solicitó a Hacienda y a un banco información sobre el exdirigente socialista y sobre Fiadelso, la fundación peruana con la que se le vinculaba.

Según se explica en el auto consultado por Vozpópuli, Leopoldo Puente rechaza también las quejas del exministro relativas a que la UCO se había extralimitado en el informe presentado el 17 de marzo, anterior al auto recurrido, y al que “de modo insistente se refiere la parte en el presente recurso”.

Es más, el juez no sólo considera que el informe no se ha extralimitado, sino que también se encargan de informar "de forma diligente y concienzuda" sobre los depósitos bancarios, bienes muebles e inmuebles o vehículos que figuraban en fuentes abiertas. El informe es, según el auto, "expresivo de una ágil y diligente investigación que en ningún aspecto sustantivo merece ser censurada”.

Y aunque admite que el informe tiene un error relacionado con el precio de un terreno situado en Tulúa, Colombia, "no tiene consecuencia en la causa". Cabe recordar que la Benemérita introdujo en tal documento un chalet ubicado en Colombia que, según explicaron, se había comprado por valor de 2,1 millones de euros. Sin embargo, el exministro negó que esa cifra fuera cierta y señaló que la UCO se había confundido a la hora de hacer la conversión de moneda. Lo había comprado en pesos colombianos, no en dólares.

Un error que los agentes a cargo de la investigación quisieron subsanar al enviar al día siguiente un oficio al Supremo. Aclararon que había habido un error en el cálculo de la propiedad y que realmente estaba valorada en 751,23 euros, no en más de 2 millones.

Pero “advertido el error solo queda, después de admitirlo, rectificarlo, explicar sus razones, y disculparse por ello. Admitido, rectificado y explicadas las razones que lo produjeron, sinceramente me disculpo también por ello. Pero destaco igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa”, relata el juez.

Del mismo modo, reitera su rechazo a las quejas planteadas por la defensa en su recurso, al que se adhirió Koldo García, relativas a que la investigación a la que se somete su cliente es prospectiva y a que el objeto del procedimiento se refiere exclusivamente a los contratos de suministro de material sanitario concertados con el Ministerio de Transportes.

“Sin necesidad de agotar los ejemplos -otras resoluciones de esta causa especial hacen también referencia a la cuestión- parece llegado ya el momento de que el Sr. Ábalos Meco y su defensa comprendan, por mucho que pudiera no ser de su agrado, que el objeto de esta causa especial no se limita, frente a lo que con particular insistencia proclama, a su intervención en la contratación de las mascarillas en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19”, subraya el magistrado. El magistrado desestima la adhesión de la defensa de Koldo García al recurso presentado por Ábalos.