El juez del Supremo plantea a la Audiencia que investigue a Pardo de Vera por el 'enchufe' de Jésica

El juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional la declaración de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que valore si debe citarla como investigada por la contratación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. El magistrado Leopoldo Puente ve "indicios bastantes" de que tuvo una "relevante participación" en el enchufe de la expareja de José Luis Ábalos.

En su auto, el instructor califica la contratación como "posiblemente irregular" y "caprichosa", ya que Jésica fue escogida "libérrimamente" por el exministro de Transportes, quien habría contado con su exasesor Koldo García para que, además, Jésica no "desplegara actividad laboral alguna" durante el tiempo en el que estuvo contratada en ambas empresas. Para llegar a estas conclusiones, el juez destaca las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil a Koldo y la propia Pardo de Vera cuando ésta presidía Adif. Los agentes concluyeron que el exasesor de Ábalos "se prevalió" de su relación con su jefe para que la expresidenta de Adif "hiciera efectiva la contratación de Jésica en Ineco". Esa petición, según la UCO, "habría dimanado" del propio Ábalos.

Cuando fue a declarar como testigo en el Tribunal Supremo, Pardo de Vera dijo al juez que Ábalos y Koldo se interesaron por la contratación en Ineco, concretamente en "algún puesto administrativo", y ella les respondió que "había ofertas públicas y oposiciones y que era la única forma de contratar". Aseguró que ahí acabó su intervención, pero los mensajes que se cruzó con el exasesor de Transportes desmienten su versión.

Según el informe de la UCO, el origen del enchufe de Jésica en Ineco tuvo lugar en febrero de 2019, cuando Koldo se puso en contacto con Pardo de Vera en los siguientes términos: "Solo una cosa que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de yoseba que si no jose (Ábalos) me corta los huevos (sic.)". En este primer mensaje ya se deduce que la idea de colocar a Jésica en una empresa pública dependiente de Transportes provenía del por entonces responsable de este departamento. La UCO destaca que Koldo "se ampara" en Ábalos para "consolidar así la fuerza y validez de sus peticiones".

En ese momento, siempre según los investigadores, Pardo de Vera desconocía quién era "la chica" a la que hacía referencia Koldo. No obstante, le pidió que le remitiera los datos de Jésica para mandarlos a "la oficina". La por entonces presidenta de ADIF siguió de cerca el procedimiento de contratación de la pareja sentimental de Ábalos. De los mensajes se deduce que Koldo se quería saltar todos esos trámites, pero Pardo de Vera le advirtió de que sus subordinados estaban "en ello". "Mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento", le dijo.

Ineco se puso en contacto con Jésica, a la que citaron para una entrevista, otro acto protocolario que pretendían eludir el exasesor de Ábalos y la propia Jésica. De hecho, en un primer momento Koldo le dijo que no acudiera al encuentro. Ella mostró su malestar ("llevamos ya un mes con esto") y propuso le propuso que se lo comentase a "Jose" (Ábalos) y "que llame a quien tenga que llamar". Finalmente, Koldo acompañó a la candidata a la sede de Ineco para hacer la entrevista, aunque un día después de la fecha de la convocatoria que Ineco le había remitido.

Dio el "ok" cuando no se había producido la entrevista

Los agentes ponen de relieve que a una hora a la que aún no se había podido producir la entrevista, la expresidenta de Adif dio el "ok" a Koldo: "Todo ok me dicen". La respuesta del exasesor de Transportes "dejaba entrever cierta tensión porque ese encuentro se resolviera positivamente y Jésica fuera contratada", resaltan los investigadores en su informe: "Todo bien, espero". No obstante, Pardo de Vera recalcó que estaba "pendiente" del transcurso del encuentro, que acabó con la contratación de la pareja de Ábalos. La UCO también destaca que, a tenor de los mensajes cruzados con Koldo, la expresidenta de Adif recibió la llamada del exministro para que estuviese "tranquila".