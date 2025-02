La juez ve base delictiva contra el hermano de Sánchez y no un caso de meros titulares de prensa

La jueza que investiga al hermano del presidente del Gobierno, Beatriz Biedma, ha desestimado el recurso interpuesto por varios exaltos cargos de la Diputación de Badajoz que recurrieron diversas diligencias relacionadas con el puesto que ocupó el músico David Sánchez hasta que dimitió hace unas semanas. La titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz ha dado un toque de atención a los letrados y les ha recordado que el caso no se basa en recortes de prensa porque hay indicios de criminalidad con la creación de ese puesto.

Tal y como explica en el auto, avanzado por La Razón y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Biedma ha explicado que, aunque es cierto que el procedimiento se inició como consecuencia de una denuncia de Manos Limpias, su continuidad ha sido motivada "por los indicios de criminalidad derivados de la amplia documental que ha sido requerida a la Diputación Provincial y otras Instituciones, de las declaraciones testificales" y, también, "del análisis de los correos corporativos intervenidos".

Por lo que, para la titular del juzgado, no se puede considerar que tal investigación esté constituida en base a "recortes de prensa" ya que, si no hubiese habido indicios de la comisión de delitos contra la Administración Pública cometidos en el procedimiento de creación y adjudicación del Puesto de Trabajo denominado Coordinador de las Actividades de los Conservatorios y en su posterior modificación a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "no habría continuidad".

En el auto, Biedma también ha insistido en la que citación como testigo de Francisco Serrano Murillo, el exsecreatrio general de Podemos en Extremadura fue necesaria al haber tenido conocimiento directo de los hechos. Fue el representante del sindicato que en la Mesa de Negociación Colectiva correspondiente consideró innecesaria la creación del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios y su forma de provisión mediante contrato de Alta Dirección.

Asimismo, Biedma también rechaza la idea de que existe una investigación prospectiva ya que la labor del juez es "investigar todas las circunstancias relacionadas con los hechos objeto de investigación y con la autoría de los mismos.