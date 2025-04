El juez prohíbe al comisario investigado por acoso comunicarse con la subordinada que le denunció

El juez de la Audiencia Nacional ha prohibido al comisario de la Policía Nacional investigado por presunto acoso y agresiones a una subordinada en la Embajada de la India comunicarse con la víctima. En una resolución conocida este martes, el magistrado Francisco de Jorge le impone esta medida cautelar y rechaza la orden de alejamiento que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular al no ver "riesgos" suficientes para la policía denunciante.

En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor valora el riesgo para la protección de la denunciante y cree que se circunscribe al "agravamiento de los daños síquicos" de la subinspectora de Policía por "posibles intentos" del comisario investigado para que modifique o retire su querella y evitarle así "perjuicios". El juez expone que el mando policial ha podido someterla a un "posible chantaje emocional" apelando a que los hechos denunciados se pueden explicar en un contexto de "camadería mal entendida" entre miembros del Cuerpo.

Por este motivo, accede a imponerle como medida cautelar la prohibición de comunicación con su antigua subordinada. Esta medida, señala el magistrado, le será comunicada al Ministerio del Interior para que se impida que el comisario, "por razones del servicio", deba contactar con la subinspectora. Por el contrario, el instructor no aprecia en su auto otros riesgos para la integridad física de la denunciante dado su "carácter de funcionaria policial veterana" y del hecho de que, tras la suspensión de funciones impuesta al comisario, "ya no comparten lugar de destino ni centro de trabajo".

El comisario Emilio de la Calle estaba citado a declarar este lunes en calidad de querellado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. El mando se acogió a su derecho a no declarar, por lo que el magistrado dio paso a una vista para estudiar las medidas cautelares que se le podrían imponer. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la subinspectora, solicitaron que se le aplicara la prohibición de comunicarse con la denunciante por cualquier medio, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su persona, residencia o lugar de trabajo, tanto en India como en España.

De la Calle, cesado de sus funciones como consejero de Interior de la Embajada y suspendido de empleo y sueldo desde hace semanas, se encuentra investigado por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad de una subinspectora. La defensa del comisario trató de suspender la declaración al alegar falta de tiempo para conocer los hechos que se le atribuyen, así como su "situación psicológica muy precaria". Sin embargo, el juez rechazó la petición.

Control "sistemático" de su vida

El procedimiento tuvo su origen en una querella presentada por la agente que supuestamente sufrió las vejaciones y que posteriormente admitió el juez Francisco de Jorge. La subinspectora denunció haber sido víctima de un hostigamiento "permanente en el tiempo", de un control "sistemático" sobre su vida, e incluso haber recibido collejas del comisario, entre otras lesiones. Esas situaciones de acoso y agresiones se habrían producido desde la llegada de la policía a la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024. Según su testimonio, el comisario la denigraba, la "insultaba y descalificaba gratuitamente", la acosaba incluso fuera de su horario laboral y miraba sus mensajes de móvil.

La querella, presentada por el despacho Frago & Suárez Abogados Penalistas, incorpora grabaciones en las que el comisario se habría dirigido a la subinspectora en estos términos: "¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...". "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar". "Vete a casa, date una ducha, saca el satisfyer"; "¿Tan gilipollas eres?".