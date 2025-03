Una juez envía al banquillo a Echenique por una publicación en redes sobre abusos en la Iglesia

Una juez de Madrid ha dictado apertura de juicio oral para el ex secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique por una publicación en redes sociales en la que aseguraba que "estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante".



El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid envía al banquillo a Echenique tras una denuncia de Abogados Cristianos y con la oposición de la Fiscalía, que solicitó el archivo de la causa y que no acusa al exparlamentario. La citada fundación acusa a Echenique de un delito de provocación a la discriminación al odio por su publicación en X (antigua Twitter) el 10 de mayo de 2024, para cuyo enjuiciamiento es competente un juzgado de lo Penal de Madrid, según dispone el auto dictado el pasado 14 de marzo.



La publicación de Echenique, según recoge EFE, añadía: "Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".



El exdiputado declaró en el juzgado que su publicación no supone un delito de odio ya que no quiso criminalizar a todos los sacerdotes sino defender a los inmigrantes ante unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo. Respondió a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien dijo que entre los inmigrantes acogidos "se nos puede colar gente que son indeseados".