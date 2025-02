El juez cita a Aldama el 4 de marzo tras demandarle el PSOE en el 'caso Koldo'

El Juzgado de Primera Instancia 86 de Madrid ha citado el 4 de marzo al comisionista del 'caso Koldo' Víctor de Aldama para que responda a la demanda civil que interpusieron el PSOE y miembros del Gobierno por las acusaciones que vertió contra ellos cuando declaró en noviembre en la Audiencia Nacional. Según ha informado 'La Razón' y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, De Aldama ha sido convocado ese día para un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal contra él por delitos de injurias y calumnias. La querella de interpondrá en el caso de que De Aldama en dicho acto de conciliación no se retracte de lo manifestado, y se comprometa "a cesar de forma inmediata toda actividad tendente a dañar el prestigio, la imagen y el honor" de los demandantes.



La demanda, a la que tuvo acceso EFE, se basa en la declaración que prestó el comisionista el pasado 21 de noviembre ante el juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la que incriminó a varios miembros del Gobierno y del PSOE en actuaciones presuntamente delictivas. Fue interpuesta al día siguiente en nombre del PSOE, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de su mujer, Begoña Gómez; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe de Gabinete, Carlos Moreno; del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En dicha comparecencia, que le valió a De Aldama su puesta en libertad tras permanecer un mes en prisión provisional por el 'caso Hidrocarburos', implicó en actos de la 'trama Koldo' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su mujer, Begoña Gómez, y a los miembros del Gobierno y del PSOE que suscriben la demanda.



Manifestaciones que, según el escrito, "son absolutamente falsas, difamatorias, injuriosas y calumniosas" y que atentan "de manera absolutamente grave contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del PSOE, y Dña.Begoña Gómez, con una clara intencionalidad también de afectar al honor no tan sólo de estos a título personal sino también al Gobierno en su conjunto y al propio partido socialista". Sus declaraciones, sostiene la demanda, fueron efectuadas "con fines absolutamente espurios y evidente finalidad política" y cuestiona "si obedecen a intereses exclusivamente propios o también de terceros, así como si se han efectuado 'motu proprio' o a cambio de precio, recompensa o promesa". Para el PSOE y el resto de los demandantes, el hecho de que esas manifestaciones las haya hecho un investigado en un procedimiento penal no supone que "puedan ampararse fraudulentamente en el derecho de defensa". Por el contrario entienden que pueden constituir delitos de injurias y calumnias contra autoridades en el ejercicio de sus cargos y contra el Gobierno de la nación.



En su declaración ante el juez Moreno, De Aldama dijo haber pagado 400.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, 250.000 a su exasesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en concepto de mordidas relacionadas con adjudicaciones públicas. También Koldo García, según la versión del comisionista, habría pedido 50.000 euros para el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, pero De Aldama se negó. Además el empresario afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor del viaje a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020 y que de hecho había prevista una cena con él y gran parte de sus ministros.