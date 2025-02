El juez atribuye al fiscal general la filtración de datos del novio de Ayuso y le deja a un paso del banquillo

El magistrado Ángel Hurtado ha dictado este miércoles un auto en el que desestima los recursos de reforma presentados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, contra el auto de 13 de enero que acordó tomarles declaración como investigados por un presunto delito de revelación de secretos. En un segundo auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por considerar que "no hay motivos suficientes para mantener su imputación".

El juez recoge en su auto que "lo determinante para dirigir el procedimiento contra los recurrentes, es que hay elementos indiciarios suficientes para atribuirles la filtración a las 23.51 horas del día 13 de marzo de 2014 en la SER, de la información contenida en ese correo de 2 de febrero" en el que el abogado del novio de Ayuso ponía sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo con Fiscalía y, así, evitar el juicio. Con esta nueva resolución, Hurtado apunta directamente al fiscal general por la filtración de datos confidenciales de González Amador y le deja a un paso del banquillo.

"No había razón para dar a conocer a otros, si no lo autorizaba su titular, así como la elaboración de la nota de 14 de marzo, que, en unidad de acto, se avanzaba en ella, y no es sino la prolongación y corroboración de la indebida filtración que llevaron a cabo la noche anterior, cuya interrelación no es fácil negar, como evidencia el párrafo de la propia información de las 23:51", añade el auto. De esta forma, el juez entiende que la elaboración de la nota informativa por parte de la Fiscalía responde a la continuación de la filtración ejecutada la noche anterior.

En este auto el juez va un paso más allá, y asegura que además de ser la continuación de la filtración de datos confidenciales, la elaboración de la nota informativa dirigida por el fiscal general del Estado "pudo irse redactando en paralelo a la transcripción de la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 a las 23:51 horas en la SER". Respecto a la presunta participación de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en la filtración, el magistrado señala que "la relevante participación que tuvo para hacer llegar, en la noche del día 13, el correo litigioso, de 2 de febrero de 2024, desde el fiscal Julián Salto hasta Álvaro García Ortiz" y, también, "su intervención, no ya aprobando la corrección de la nota informativa que se difundió en la mañana del día 14, sino por la mención a 'un poquito de cianuro', que quedó con ganas de incorporar, como respondía a Álvaro García Ortiz en WhatsApp de las 00:25 horas del día 14".

Sobre el papel de García Ortiz, el juez destaca el hecho de que mostrara un interés notable en hacerse con el correo del abogado Carlos Neira y que "cinco minutos después, inmediatamente de cerrar el círculo", aparezca filtrado su contenido en un medio de comunicación. El magistrado insiste en poner el acento sobre la existencia de "suficientes indicios para presumir ese interés y la inmediata filtración".

Asimismo, Hurtado descarta la hipótesis defendida por las defensas de que el correo y otros documentos relacionados con la investigación a la pareja de la presidenta madrileña pudieron pasar por varias personas. Mantiene que este hecho no guarda ninguna relación con los hechos, puesto que lo actuado "permite concretar la implicación en ella de los investigados". "Queda descartada esa indefinida hipótesis planteada por la defensa", sentencia.