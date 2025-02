Jessica Rodríguez cobró más de 30.000 euros de las empresas públicas sin ir a trabajar

La expareja de José Luis Ábalos ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo como testigo en el marco del 'caso Koldo'. Jéssica Rodríguez ha reconocido ante el juez que consiguió dos trabajos en empresas públicas después de enviar su currícullum al entonces ministro de Transportes.

A preguntas del juez, la testigo no ha precisado quién le contrató en INECO, aunque sí ha detallado que fue para trabajar como asistente de Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos. Tras pasar una entrevista el trabajo de auxiliar administrativo era suyo, lo único que necesitaba para empezar era recibir las instrucciones de Joseba.

Pasado un tiempo, ha detallado Jéssica, lo único que hizo fue recoger un portátil de empresa, pero las instrucciones no llegaban, por lo que estuvo dos años sin trabajar cobrando una nómina de 1.060 euros al mes en la primera empresa, que era lo correspondiente al salario mínimo interprofesional por aquel momento. Ese ordenador solo lo utilizó para realizar el curso de riesgos laborales y para fichar semanalmente, "pero nada más".

Después de acabar su contrato con INECO, Ábalos gestionó con Koldo un nuevo puesto para Jéssica. Según varios mensajes obrantes en la causa, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el ex secretario de organización del PSOE habló con su entonces asesor del contrato de la joven. El 23 de febrero de 2021, el ministro envío a Koldo una captura de pantalla referente a una conversación suya con Jéssica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expiraba en pocos días.

Ante la intranquilidad de la joven, Ábalos recurre a su mano derecha que, "conocedor de la circunstancia", ofrece otra alternativa: "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses". "Díselo", responde el que fuese secretario de organización del Partido Socialista. Dicho y hecho, poco tiempo después ya había nuevo destino para la acompañante del exministro valenciano. Los investigadores señalan que justo una semana después de dicha conversación, el 2 de marzo de 2021, Jéssica firma un nuevo contrato en la empresa pública Tragsatec por una duración de 6 meses.

Sobre este segundo contrato ha dado nuevos detalles la expareja de Ábalos en el Supremo. Le ha explicado al juez que no recordaba cómo había entrado a trabajar en esta segunda empresa, pero lo que sí sabe es que "no hizo ninguna entrevista" y que tampoco fue nunca a trabajar pese a que también cobraba el SMI. Por lo que entre ambas empresas llegó a cobrar más de 30.000 euros sin ningún tipo de esfuerzo.

Sobre el piso de 2.700 euros al mes

La joven, que durante dos años mantuvo una relación sentimental con Ábalos, también dio las explicaciones pertinentes al juez Leopoldo Puente durante los 45 minutos que duró su declaración con respecto al piso. Aparentemente afectada, ha explicado que de marzo de 2019 a marzo de 2022 vivió en la casa situada en Plaza de España porque el exministro le dijo que ya no tenía edad para compartir piso y que, por tanto, podía elegir el que más le gustase.

Se decantó por el Torre Madrid, una vivienda que costaba 2.700 euros al mes porque estaba cerca de Ferraz y de su universidad. Por lo que Koldo se puso en contacto con ella y le dijo que, para poder visitarlo, tenía que quedar con "un tal Alberto (Escolano)", que era el socio de Víctor de Aldama.

No obstante, la joven ha concretado que no sabía quién era la persona que abonaba ese piso, pero que imaginaba que podía ser "el señor Ábalos, coordinándolo con Koldo". El magistrado, extrañado, le ha preguntado: "¿Cómo con Koldo?", a lo que ha respondido que "siempre lo hacía todo" por el exministro, "hasta ir a por tabaco".

Pero hubo un apunte que al magistrado del Supremo le ha llamado la atención, y era el motivo por el cual si su relación con Ábalos se terminó en noviembre de 2019, por qué había seguido viviendo en el lujoso piso hasta marzo de 2022, casi dos años después. "Él lo que me dijo fue que mientras yo estudiase la carrera podía seguir tranquilamente en la casa", apuntó.

Jéssica entendió que ese gesto fue porque Ábalos le había fallado de forma amorosa al no haberse divorciado de su mujer porque, según declaró, al ser ministro separarse "era un escándalo". "Yo me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió, pues así por lo menos mientras estuviese haciendo la carrera no tenía que irme a otro sitio", reconoció al magistrado López.

Un piso que tuvo que dejar cuando a finales de 2021 le llamaron para decirle que "ipso facto" debía abandonarlo porque se debían 4 mensualidades y ella no tenía dinero. "Escribí a Koldo para preguntarle que era eso de los meses de alquiler, también a Ábalos, y no me dijeron nada. Simplemente, Koldo me comentó que yo no había firmado el alquiler y que no tenía nada que ver ahí. Vinieron los dueños y les dije que por favor me dejasen 60 días para reubicarme. Que no había hecho esto queriendo, y acordé con ellos que me dejaban esos 60 días y yo me marchaba".