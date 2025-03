Jéssica afirma que Ábalos le daba dinero en efectivo para pagar su vida en Madrid

Dinero en efectivo, una nómina cada mes sin trabajar, un lujoso piso en en centro de Madrid gratis y viajes oficiales, estos son algunos de los beneficios de los que Jéssica Rodríguez disfrutó durante su relación sentimental con José Luis Ábalos, según testificó la joven este jueves ante el Tribunal Supremo. La expareja del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez detalló ante el juez Leopoldo Puente que fue el entonces ministro de Transportes quien pagó sus estudios.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, la joven reconoció que Ábalos le dio dinero al inicio de su relación para costear todos los gastos derivados de su carrera universitaria. En concreto, la testigo defendió que el ex secretario general del PSOE le daba dinero en metálico para pagar su vivienda, sus estudios y financiar su vida en Madrid.

Tras unos meses de relación, siempre según su versión, el entonces responsable de Transportes le ofreció elegir piso en la capital, pues "ya no tenía edad de estar compartiendo piso". Fue entonces cuando Jéssica consiguió mudarse al lujoso piso de Torre Madrid en el que estuvo viviendo durante más de dos años. Según explicó la joven, este trámite se gestionó a través del exasesor de Ábalos y uno de los testaferros de Aldama, Alberto Escolano. Varios informes de la UCO obrantes en la causa concluyen que la vivienda cuyo alquiler alcanzaba los 2.700 euros al mes fue costeado, al menos durante la mayoría de los meses, por el empresario vinculado al 'caso hidrocarburos', lo que hizo saltar las alarmas de los investigadores.

Entre los delitos por los que está siendo investigado José Luis Ábalos se encuentra el cohecho. El instructor del alto tribunal ha sostenido en varios de sus autos que aparece indiciariamente justificado que el exministro socialista pudo haberse beneficiado económicamente con el pago por parte del expresidente del Zamora CF o algunos de sus socios por petición de este del alquiler de la vivienda de Plaza de España en la que estuvo viviendo quien fuera entonces su pareja sentimental.

Trabajo en dos empresas públicas

El juez también ha puesto el foco sobre la contratación de Jéssica en dos empresas públicas. La joven reconoció este jueves en sede judicial que estuvo dos años como empleada de INECO, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, sin ejercer ninguna labor. En total, la expareja de Ábalos se desembolsó más de 30.000 euros sin trabajar. Según su declaración, habría sido el propio Ábalos quien movió su curriculum, poco tiempo después, le llamaron del ente público para trabajar bajo las órdenes de Joseba García, hermano de uno de los principales investigados en la causa, Koldo García.

Tras la conclusión de este primer contrato, Jéssica no tuvo mucha dificultad para encontrar un nuevo trabajo. Ante la intranquilidad de la joven, Ábalos recurre a su mano derecha que, "conocedor de la circunstancia", ofrece otra alternativa: "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses". "Díselo", responde el que fuese secretario de organización del Partido Socialista. Dicho y hecho, poco tiempo después ya había nuevo destino para la acompañante del exministro valenciano. Justo una semana después de dicha conversación, el 2 de marzo de 2021, Jéssica firma un nuevo contrato en la empresa pública Tragsatec por una duración de 6 meses. Según reconoció ante el juez, en esta ocasión tampoco llegó a trabajar para el ente público pero sí recibió una nómina durante seis meses.

Viajes oficiales

Además de recibir una nómina de 1.060 euros mensuales, no pagar nada por su viviendo y percibir dinero en efectivo por parte de Ábalos para costear sus estudios y vida en Madrid, la joven ha confesado haberse beneficiado de ser la acompañante de su entonces pareja en varios viajes oficiales. "Hacíamos viajes todos los meses. No les sé decir un número, no sé si hice 15 o 20, le mentiría si lo dijese".

Londres, Moscú, Abu Dhabi, Sevilla… son algunos de los viajes oficiales en los que Jéssica afirma haber acompañado al 'exnúmero dos' del PSOE, eso sí, sin pagar de su bolsillo ni un solo euros. No obstante, la testigo defendió que el exministro nunca le pagó por acompañarle a dichos viajes, simplemente ella iba a gastos pagados.

El juez Leopoldo Puente podrá escuchar la próxima semana las testificales de Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos, Alberto Escolano, socio de Aldama y vinculado al alquiler de Torre Madrid, Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero y al hijo del exministro socialista, Víctor Ábalos, entre otros.