La expareja de Ábalos reitera en un escrito al Senado lo dicho ante el Supremo: cobraba sin ir a trabajar

La que fue pareja del exministro de Transportes entre octubre 2018 y noviembre 2019, Jésica Rodríguez, no se ha presentado al interrogatorio que estaba previsto hoy en el Senado por el 'caso Koldo' alegando "problemas de salud". El presidente de la comisión, el senador del PP, Eloy Suárez, ha comunicado al arrancar la sesión que la joven había informado de la situación apenas "unos minutos antes". Una situación que no ha agradado a los senadores, que han pedido analizar los partes médicos.

Su interrogatorio se iba a centrar en sus contratros en las empresas públicas Ineco y Tragsatec tras haber revelado el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo que, pese a que no prestó ningún tipo de servicio en ellas, llegó a cobrar el salario mínimo interprofesional durante dos años y medio, lo que supondróa aproximadamente unos 30.000 euros sin ir a trabajar.

Sin embargo, unas horas después, fuente populares del Senado han relatado que, pese a que no ha comparecido ha mandado un escrito a la Comisión de Investigación del Senado en el que ratifica todo lo que declaró el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo. En esa declaración explicó que no fue a trabajar.

"Yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", afirma Jésica Rodríguez en su escrito, en el que asegura que "lo que dije aquel día es rigurosamente cierto, y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito, como si hubiera acudido a esa Comisión Delorme".

Para los populares, esto significa que la joven ha vuelto a reafirmar que "no sabe dónde estaba su trabajo, al igual que el hermano de Sánchez; que le pasó su currículum a Ábalos para que éste la colocara en Ineco y Tragsatec; que Ábalos le dijo que eligiera un piso y eligió el de Plaza de España "porque estaba cerca de Ferraz" o que hizo "15 o 20 viajes oficiales" con Ábalos, entre ellos a Moscú y Abu Dabi".

Molestia en el Senado

La portavoz María del Mar Caballero, del Grupo Mixto, ha criticado que la odontóloga no se presentase y que avisase con tan poco tiempo de antelación. "Perfectamente se podría haber desconvocado esta comisión, haber ahorrado todo el trabajo a su señorías, a esta Cámara, ahorrar recursos y, en cualquier caso, querré ver la documentación que ha presentado para conocer que verdaderamente ha sido una causa de fuerza mayor surgida hace escasos minutos".

Ángel Gordillo, senador de Vox, también ha pedido analizar en profundidad si la joven puede ofrecer certificados médicos que le hagan esquivar la comparecencia para que, en caso de no fuera así, "la mesa pudiese tomar las medidas oportunas por incomparecencia y, en su caso, se traslade a l Fiscalía las consecuencias". De modo que solicita que se le vuelva a citar "en la mayor brevedad" posible porque "son muchas las preeguntas a las que debe contestar en este escándalo".

En este sentido también ha intervenido Alejo Joaquín Miranda (PP). Quiere que se verifique ese escrito o el parte médico que se haya presentado para que, en la medida de lo posible, se les haga llegar anonimizado a los grupos o se les muestre. "Lo de hoy no supone ninguna suspensión, sino que se trata de un aplazamiento".

Sobre la entrega del parte médico a última hora, ha deseado que "ojalá no se haya producido por ningún tipo de presión, coacción, connivencia y, por supuesto, ningún tipo de contraprestación de la trama corrupta, el entorno de Ábalos, del PSOE o de algún miembro del Gobierno porque estaríamos ante un hecho gravísimo".

Esta comisión de investigación arrancó hace justo un año y la declaración de la joven iba a suponer la número 62 de esta comisión parlamentaria. Al no estar imputada, estaba obligadada a declarar ya que, según la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este derecho se reserva a aquella persona que se encuentra inmersa en un procedimiento judicial.

Este interrogatorio ha llegado días después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelase nuevos mensajes. Entre ellos, uno de el axesor de Ábalos, Koldo García, a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera para situar a Jésica Rodríguez en Ineco: "Si no José me corta los huevos". Además, dos meses antes de que estallara el caso, la entidad pública que gestiona la red ferroviaria española, estudió hacer recortes.

El entonces jefe de personal comentaba con una de sus trabajadoras en un correo la necesidad de plantear una reunión con el Director General de Costes para abordar algunas cuestiones pendientes respecto a los recortes planteados para el siguiente año.