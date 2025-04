Jésica estalló contra Ábalos cuando la trama dejó de pagar el piso: "En esta mierda me has metido"

Jésica Rodríguez, la compañera sentimental del exministro José Luis Ábalos, estalló contra él tras acumular varios meses de impagos en el lujoso apartamento que disfrutó en la Plaza de España de Madrid. Así se desprende del último informe de la UCO sobre el caso Koldo, que concluye que el inmueble era, presuntamente, una "contraprestación económica" de la trama del empresario Víctor de Aldama al exdirigente del Ministerio de Transportes.

Las conversaciones interceptadas por los investigadores en los dispositivos de Koldo García confirman que Ábalos estaba al tanto del arrendamiento del piso, ubicado en la Torre de Madrid, así como del pago de las mensualidades por parte de Luis Alberto Escolano, socio y mano derecha de Aldama. El exministro se implicó en la elección del apartamento, en la renovación del contrato y en varios conflictos por impagos con la inmobiliaria que gestionaba el inmueble.

Esas disputas con la inmobiliaria Home Select tuvieron su episodio de mayor entidad a comienzos de 2022, cuando la trama acumuló varios impagos. Entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, Escolano pagó más de 82.000 euros por las mensualidades del apartamento. No obstante, la compañera del exministro siguió disfrutando del piso y en diciembre, la agencia reclamó el pago de las dos mensualidades pendientes. El hermano de Koldo García, Joseba, afrontó el pago de una de ellas. La otra la abonó el propio Koldo a través de la cuenta que estaba a nombre de su hija, que por entonces tenía 1 año.

Casi cuatro meses después, en marzo de 2022, al UCO señala que Jésica seguía disfrutando del piso y acumulando impagos. Koldo le comunicó a Ábalos que Jésica debía haber abandonado el inmueble el mes de diciembre anterior. Sin embargo, "lo estaría ocupando en ese momento", resalta el último informe de los investigadores. Esto habría provocado que la agencia inmobiliaria reclamara a la inquilina el correspondiente pago del alquiler, como había tenido que hacer en anteriores ocasiones. En ese momento, Jésica entró en cólera y se puso directamente en contacto con Ábalos para hacerle partícipe de la situación.

"En esta mierda me has metido con el puto piso"

En concreto, le reenvió los mensajes de advertencia que recibía de la inmobiliaria, además de las recomendaciones que le había hecho un abogado al que conocía. Ante la preocupación de Jésica por verse involucrada en un procedimiento judicial por impagos, este letrado le envió el siguiente mensaje: "Te voy a hablar crudo, los abogados somos unos hijos de puta, les va a ser muy fácil hacerse con tus datos, si no se han hecho ya, y si te han metido en la demanda al juzgado junto con la empresa, no vas a tener otra opción que defenderte, te guste o no te guste, y si no te encuentra el juzgado te publican en los boletines y te condenan por rebeldía, no es nada raro que pueda pasar, y dentro de un tiempo cuando menos te lo esperas recibes un embargo que ni te acordabas. Yo si fuese el propietario hubiese demandado a todo cristo, y que el juez decida. El usuario de una vivienda tiene tanta responsabilidad como el inquilino real (sic.)".

Tras reenviarle las advertencias de su amigo abogado, Jésica estalló contra José Luis Ábalos: "En esta mierda me has metido con el puto piso". Finalmente, la compañera sentimental del exministro abandonó el inmueble el día 31 de marzo. Se despidió del piso publicando una fotografía en Whatsapp que acompañó con el siguiente texto: "Y colorín colorado este cuento se ha acabado". Koldo y su hermano Joseba comentaron la publicación y el primero dijo "3 años y medio de casa gratis".