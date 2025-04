Perelló, impotente: el bloqueo del CGPJ se perpetúa para las salas claves del Supremo

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, no ha logrado que los vocales progresistas y conservadores se pongan de acuerdo para poder pactar las presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administratuvo y de lo Penal. Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, ni tan siquiera se han llegado a debatir las candidaturas porque tal asunto se ha retirado del orden del Pleno ordinario. Es la segunda vez que se intenta llegar a una conformidad.

Y es que, los vocales conservadores apuestan por situar a Andrés Martínez Arrieta al frente de la Sala de lo Penal -también conocida como Sala Segunda- al ser el magistrado más veterano y el número 1 en el escalafón. Al igual que quieren a Pablo Lucas para la de lo Contencioso-Administrativo, denominada también Sala Tercera.

Sin embargo, los vocales progresistas quieren todo lo contrario. Apuestan por Ana Ferrer para la Primera y por Pilar Teso para la Tercera. Para los vocales afines al Gobierno, si una de las salas no está presidida por una mujer, no habrá acuerdo. Pues para ellos sería incumplir con la ley de paridad, comentan fuentes consultadas. No obstante, están dispuestos a ceder en una de ellas.

Estas dos salas son consideradas las más relevantes. Cabe recordar que en una de ellas tuvo lugar uno de los juicios más importantes que ha habido en España, que es el de los líderes del procés, y en otra se han llevado a cabo decisiones de gran calibre como, por ejemplo, la nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.