Los informes laborales del hermano de Sánchez firmados a mano sólo aparecieron después de que los reclamase la juez

A destiempo, firmados a boli y en una misteriosa carpeta entregada por un antiguo trabajador de Moncloa, así llegaron los informes laborales del hermano de Pedro Sánchez a la mesa del Director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz. El órgano autonómico ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz un nuevo escrito en el que el responsable de Cultura, Manuel Candalija, informa que los dosieres donde David Sánchez debía informar sobre sus labores a cargo de la Oficina de Artes Escénicas no llegaron a manos de la Diputación hasta después de que estos fueran reclamados por la jueza para ser incorporados a la causa.

A diferencia de otros departamentos, en los que los informes fueron entregados a tiempo y completados con la firma electrónica, los dosieres sobre el trabajo del familiar del presidente del Gobierno no fueron enviados al área de cultura por medios telemáticos en los que quedara constancia de su fecha de emisión y/o recepción, sino que fueron entregados en persona por Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que acabó trabajando para el músico. Asimismo, los ocho documentos depositados sobre la mesa de Candalija dentro de una carpeta fueron entregados por el Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas el pasado 3 de febrero, semanas después de que la jueza Beatriz Biedma reclamase al órgano presidido por Miguel Ángel Gallardo estos datos y otros entregados en otros departamentos.

El documento remitido por la Diputación al juzgado, al que ha tenido acceso Vozpópuli, desvela la existencia de nuevas irregularidades respecto a la labor desempeñada por David Sánchez al frente de la Oficina de Artes Escénicas y sobre la rendición de cuentas que este debía hacer ante el órgano autonómico. Asimismo, el responsable de Cultura informa que el mismo 3 de febrero de 2025 "los citados documentos fueron escaneados y archivados en una carpeta digital administrativa de trabajo, para acceso general de los Servicios Centrales del esta Área, como es práctica habitual", eso sí, a pesar de que algunos de ellos estaban firmados con fechas muy anteriores, en concreto, desde el año 2018.

Puesto "a medida" y con "personas de su confianza"

Entre las irregularidades destacas por la propia Diputación cabe destacar el hecho de que la persona encargada de enviar los documentos del hermano de Pedro Sánchez fuese el exasesor de Moncloa señalado por la propia jueza. La instructora apuntó en uno de sus resoluciones que no sólo existen indicios de que se creó una plaza "a medida" para el músico, sino que también "se habrían ido modificando sus funciones según sus peticiones" y "contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas".

Entre las "personas de confianza" señaladas por la jueza destaca Luis Carrero, que trabajó como vocal asesor en Presidencia de Gobierno entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, quien además ya disfrutaba de una relación con el hermano de Pedro Sánchez antes de empezar a trabajar en la Diputación de Badajoz. Varios correos electrónicos incautados por la UCO revelaron que Carrero ya hacía labores de asesor para el músico, mientras aún trabajaba en Moncloa.

"Querido hermanito. A la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina. Te mando tres cositas, en relación con lo que hemos hablado estos días", reza uno de los 'emails' enviados por Carrero al hermano del líder del PSOE. En dicha comunicación, el empleado de la Diputación ya habla de algunos de los proyectos a llevar en Badajoz, cuando aún era empleado de Moncloa y no había sido contratado por la institución autonómica. La instructora también ha mencionado este extremo en uno de sus autos: "En los correos corporativos intervenidos al Sr. Sánchez Pérez-Castejón, puede apreciarse que Luis Carrero ha colaborado con él en temas profesionales desde mucho antes de la incorporación de éste último a la Diputación".