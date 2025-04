Ineco defiende que Jésica mantuvo contacto habitual con su superiores a pesar de que ella dice que no trabajó

La Secretaría General de Ingeniería y Economía de Transportes (INECO) ha remitido al Tribunal Supremo los reportes de trabajo de Jésica Rodríguez. Según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la empresa pública cuenta con un total 203 reportes de actividad que justificarían la actividad de la expareja de José Luis Ábalos.

Entre la información remitida por el ente dependiente de Transportes, destaca un informe en el que se cuenta tan sólo 13 días en los que se ha encontrado una ausencia de correos electrónicos. Asimismo, Ineco defiende que la joven "mantuvo contacto vía mail con sus responsables organizativos y técnicos con un intercambio (en ambos sentidos) de su actividad (tareas y horas)". Cabe recordar que, según el último informe de la UCO, estos reportes de actividad habrían sido elaborados por Joseba García, hermano de Koldo García.

La exnovia del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez afirmó ante el juez del Tribunal Supremo que no había acudido a trabajar y que sólo utilizó el ordenador de empresa para fichar las horas de jornada. Jésica manifestó ante el instructor Leopoldo Puente que nunca llegó a prestar sus servicios ni en Ineco, ni en Tragsatec. En cambio, reconoció haber cobrado el salario mínimo interprofesional durante esos dos años y medio que estuvo en sendas empresas. Es decir, obtuvo alrededor de 30.000 euros.

El último informe de la UCO recoge diversas comunicaciones intervenidas a los principales investigados que respaldan la versión de la joven. "Dame una dirección porque no sé dónde trabajo", este fue el mensaje que Jésica envío a Koldo García para pedirle la tarjeta de comidas facilitada por Ineco. En la misma línea, entre las comunicaciones intervenidas también destacan varios mensajes que la pareja del 'exnúmero dos' del PSOE enviaba al hermano del entonces asesor ministerial, Joseba García.

En dichos mensajes, la pareja de Ábalos informaba al también trabajador de Ineco que estaba fichando el comienzo y final de la jornada laboral pero sin ir a trabajar. "Me mandaron un 'email' de que si estaba solo teletrabajando tenía que fichar al entrar a trabajar, al salir a comer, al venir a comer y al finalizar... Así que, no estoy fichando como si estuviera yendo a trabajar", comentó a Joseba García.

Las revelaciones de la UCO apuntan a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por el 'enchufe' de Jésica. Las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil recogen varios mensajes intercambiados por la exresponsable de Adif y Koldo García en los que el exasesor ministerial pedía agilizar el proceso de selección para que la joven pudiera entrar en la empresa pública. En la documentación remitida al Supremo, Ineco eleva responsabilidades a altos cargos de Adif puesto que les confiere la responsabilidad de organizar el trabajo y controlar la aprobación de las certificaciones para el abono de las dedicaciones notificadas a la joven.

Jésica volvío a confirmar la versión defendida ante el Supremo el pasado lunes tras ausentarse de la comisión de investigación del Senado. Y es que, aunque no se presentó tras haber alegado “problemas de salud”, decidió enviar horas después a los senadores populares un escrito en el que manifestaba que se ratificaba en todo lo explicado en el Alto Tribunal. "Yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", afirma Jésica Rodríguez en su escrito, en el que asegura que "lo que dije aquel día es rigurosamente cierto, y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito, como si hubiera acudido a esa Comisión Delorme".