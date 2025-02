El hermano de Sánchez pasó diez meses sin conocer sus funciones en el Conservatorio Superior de Badajoz

La dimisión del hermano de Pedro Sánchez al frente de la Oficina de Artes Escénicas en Badajoz ha causado un gran revuelo mediático. La marcha del familiar del presidente del Gobierno ha sido vista por muchos como un intento de salir del foco y dejar en un segundo plano su causa. No obstante, la jueza Beatriz Biedma avanza en sus pesquisas y cerca al principal investigado con una nueva batería de diligencias encaminadas a averiguar la ocupación real del músico.

La instructora ha puesto en duda la oficialidad de los informes anuales de trabajo realizados por David Sánchez, puesto que esos aparecen sin fecha y con una firma manuscrita, en consecuencia, ha pedido explicaciones a la Diputación al respecto. Este último movimiento va en la línea de lo actuado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz en los últimos meses, el objetivo, conocer cuáles eran las competencias concretas del investigado como coordinador de los conservatorios pacenses y, más tarde, al frente de Oficina de Artes Escénicas.

Las competencias que David Sánchez debía desarrollar en su primer puesto como empleado de la Diputación de Badajoz parecen algo difusas o, al menos, así lo reflejó él mismo diez meses después de incorporarse al puesto en el año 2017. Entre los correos electrónicos incautados por la UCO, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca un 'email' que el músico envía a Elisa Moriano, encargada de crear y adjudicar el puesto ostentado por el hermano del líder del PSOE, en el que el familiar de Pedro Sánchez traslada la necesidad de "determinar y acotar las competencias" que tendrá que asumir en el Conservatorio Superior para no generar más confusión.

"Creo que tenías pensado esta semana empezar a determinar y acotar contigo las competencias que tendré que asumir con el Conservatorio Superior antes de que se siga avanzando mucho más. Esto te lo agradezco porque seguir así va a generar más confusión", escribe el músico. La UCO destaca esta comunicación en su informe, precisamente, por la fecha de envío -el 28 de mayo de 2018-, diez meses después de la publicación de la resolución de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo. David Sánchez no sabía cuáles eran sus competencias en uno de los conservatorios que coordinaba.

La juez desliza que el puesto se creó para ser asignado a dedo

Cabe recordar que la jueza, en una de sus últimas resoluciones, apuntó a la existencia de presuntas irregularidades en la creación de la plaza que acabaría ocupando el hermano del jefe del Ejecutivo. En concreto, la magistrada aseguró que "todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez haciéndose patente la innecesariedad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituto por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad, y su actividad se centró en el Proyecto Ópera Joven desde incluso antes de octubre de 2021".

El primero en incidir sobre esa idea fue el exdirector del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Evaristo Valentí, quien compartió en sede judicial sus reparos con la necesidad de crear dicho puesto. El testigo declaró ante la jueza que la plaza ocupada por el familiar del jefe del Ejecutivo "no era imprescindible" y que la transformación de su puesto "no solo era un cambio de nomenclatura" sino que se tradujo en que el investigado dejara de ocuparse de los conservatorios que dependían de él como coordinador de actividades. Tanto es así que, en ausencia de David Sánchez durante su baja de paternidad, su trabajo ha sido desempeñado sin mayor problema por otras personas. En concreto, el testigo apuntó que desde el ámbito académico no era necesario coordinar.

Al respecto, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, defendió que en el juzgado se abordó si existía o no "necesidad de recreación, de resurrección de la famosa plaza de coordinador de conservatorio", y que "por supuesto ninguno se reveló de una forma expresa respecto a la creación de la plaza". "Simplemente dijeron que podía haber otras prioridades, pero desde el punto de vista académico", señaló.