El hermano de Sánchez asume la estrategia de Begoña Gómez: apunta a la jueza para tratar de frenar su causa

Los lazos familiares entre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez y su cuñada, Begoña Gómez, son tan estrechos que traspasan el ámbito personal. Tanto, que incluso ambos, que se encuentran investigados en juzgados diferentes por diversos delitos, están afrontando su defensa de manera similar. Los dos han acusado a los jueces que llevan su causa estar realizando una investigación prospectiva.

Según una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de 2003, se consideran prospectivas aquellas investigaciones que se sustenten en meras hipótesis o en puras sospechas. Es decir, que no cuenten con un mínimo fundamento objetivo y material susceptible de eventual. No se puede salir a investigar en modo "a ver lo que pesco". En España, están prohibidas, por lo que es el argumento perfecto para intentar esquivar sus casos.

En concreto, David Sánchez acusó ayer a la titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de haber puesto en marcha una investigación prospectiva al estar indagando en la creación del puesto en la Diputación de Badajoz del exasesor de Moncloa, Luis Carrero. Todo ello tras haberse ordenado hace dos semanas nuevas diligencias en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la Administración Pública.

Según se explica en el recurso de apelación de 6 páginas consultado por Vozpópuli, el hermano del presidente manifiesta que, lo que parece, es que se está imponiendo una prospección o sospecha carente de soporte de apoyo porque todo lo que ha rodeado tanto a su puesto y al desarrollo de su trabajo se ha puesto en entredicho.

Defiende que la actuación de la jueza responde a "la fijación creciente del objeto del proceso", sustentada "en el vacío" y "sin que se acredite con la solvencia debida". La defensa argumenta que la decisión de la instructora de iniciar diligencias en el entorno de uno de los colaboradores de David Sánchez supone “una suerte de sospechado efecto dominó”

Asimismo, la Diputación de Badajoz también ha presentado un recurso de reforma en el que señala a Biedma de estar llevando a cabo una "investigación netamente prospectiva mediante la que, en ocasiones, se pretende investigar actuaciones que nada tendrían que ver con el proceso de creación, provisión o modificación del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música o el de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas".

Ya recurrió su imputación

Hay que recordar que tanto la defensa del músico como la Fiscalía ya recurrieron su imputación. Solicitaron a la jueza explicar los hechos concretos por los que se imputaba a cada uno de ellos. Pero la Audiencia Provincial de Badajoz desestimó la petición y avaló el auto de Biedma en el que llamaba a declarar al hermano de Sánchez, a Miguel Gallardo -presidente de la Diputación de Badajoz- y otras personas al entender que este tipo de resoluciones no tienen por qué "precisar de manera detallada y ordenada todos los hechos punibles imputados a cada investigado".

Asimismo, los magistrados de la Audiencia también señalaron que el cargo y actividad de los intervinientes, además de la intervención de los correos corporativos, "justifica su llamada al proceso como investigados, para otorgarles además todas las garantías de defensa".

Por su parte, Begoña Gómez también siguió esta línea de defensa. Acusó al titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que le investiga por delitos como tráfico de influencias y corrupión en los negocios, entre otros, de abrir una investigación prospectiva contra ella.

Y aunque la Audiencia Provincial de Madrid acotó la investigación y recordó al instructor que no debía no debía investigar los hechos relativos al rescate de Air Europa, avaló a Peinado. Los magistrados manifestaron que “prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (...), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación”.

Fue en noviembre cuando, además, el Tribunal Supremo respaldó investigaciones como la de Peinado a través de una sentencia que reforzaba la jurisprudencia por fraude a Hacienda. Tal sentencia, adelantada por El Periódico de España, establecía que la mera notitia criminis, es decir, la comunicación de una sospecha de que se ha producido un hecho con posible trascendencia penal, puede ser motivo suficiente para poner en marcha una investigación. Esta decisión del alto tribunal coincide con las resoluciones que ha ido adoptando Peinado, las cuales han sido recurridas tanto por la Fiscalía como por su abogado.