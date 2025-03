El hermano de Koldo justifica que viajó a Dominicana porque quería puros y verse con una amiga

"Ya tengo el dinero", "Yo me lo echo en el bolso y en algún momento dado nos encontramos, no te preocupes”... Estos son algunos de los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y por los que los investigadores vinculan al hermano de Koldo con el presunto movimiento de dinero en efectivo desde República Dominicana. El nombre de Joseba García saltó a la palestra después de que la UCO apuntara en varios de sus informes por sus viajes al país caribeño y a su presunta relación con pagos en 'B' vinculados a la trama. Ahora, más de un año después el familiar del exasesor de José Luis Ábalos ha tenido la oportunidad de dar su versión sobre dichos viajes.

El hermano del exasesor ministerial ha negado que viajase para recoger dinero vinculado a la trama y ha defendido que sus vuelos hacia Santo Domingo se pueden enmarcar en un contexto de placer y "todavía más placer". Según informan fuentes presentes en el interrogatorio, el exescolta ha justificado que el primer viaje señalado por la UCO, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021, fue una escapada para hacer turismo y que le atraía "el tema de los puros". Ante esta respuesta, el instructor Leopoldo Puente ha preguntado si su amor por los puros le llevó a entrar en negocios relacionados con este producto, algo que ha negado el testigo.

Menos de dos meses después, Joseba García volvió a Santo Domingo lo que hizo saltar las alarmas de los investigadores. Al respecto, el hermano de Koldo ha matizado que este segundo viaje lo hizo por "todavía más placer". Había un buen motivo y no era un tema laboral, sino personal. Iba a conocer a una persona.

Según fuentes jurídicas, el familiar del exasesor de Ábalos ha defendio en sede judicial que esta persona no tenía nada que ver con ningún negocio. El objetivo era conocer a esta nueva amiga, por lo que, en el momento en el que ella se muda a Europa, "dejo de ir a República Dominicana".

Cabe recordar que la Guardia Civil señala a Joseba García por su presunta vinculación con movimientos de dinero en el extranjero para los cuales, según defiende la UCO en sus informes, este se coordinaba con su hermano, Víctor de Aldama y una tercera persona. En este sentido, los investigadores concluyeron que el exescolta recibió dinero en efectivo en el país caribeño y España, extremo que este ha negado este martes en el Supremo. "Ni en Dominicana, ni España, ni en ningún sitio".

Contrato de Jésica en Ineco

Otra de los extremos por los que el juez ha interrogado este martes al hermano de Koldo es la llegada de la expareja de José Luis Ábalos a Ineco y su contratación en Tragsatec. El familiar de uno de los principales investigados ha negado en sala haber intervenido para contratar a la expareja de Ábalos en Ineco y ha defendido que se enteró de su fichaje por la empresa pública cuando ya se había cerrado el contrato.

Según informan fuentes jurídicas, Joseba García ha sostenido ante el juez que desde el departamento de Recursos Humano se le informó de la llegada Jésica al ente dependiente del Ministerio de Transportes y que él no pudo hacer nada para asignarle el puesto, ya que no era jefe de dicho departamento. Asimismo, se ha ofrecido a presentar su vida laboral para tratar de desacreditar la versión de la joven y mostrar que nunca llegó a trabajar en Tragsatec, por lo que no pudo influir en la contratación de la exnovia del entonces 'número dos' del PSOE.

Sobre la labor de la joven en Ineco, el testigo ha defendido que puede demostrar que esta sí trabajó en Ineco a través del registro semanal de horas que cada trabajador entregaba a la empresa los viernes. Esta versión choca de lleno con lo defendido por la propia Jésica el pasado 27 de febrero. La expareja del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez aseguró en sede judicial que estuvo cobrando durante dos años como empleada de Ineco, pero nunca llegó a desarrollar ninguna función.

La expareja de Ábalos detalló que fue contratada como auxiliar administrativa para trabajar bajo las órdenes de Joseba García, pero que este nunca requirió de sus servicios. Un empleo que le permitió acceder a una nómina de 1.060 euros al mes, lo que suma una cantidad superior a los 30.000 euros en el tiempo que trabajo en dos empresas públicas.

Según la versión de la joven, fue a la sede de Ineco para recoger un portátil de trabajo, hizo un curso de riesgos laborales y le dijeron que quedara a la espera de las indicaciones del hermano del exasesor de Ábalos. "Me reuní con el Sr. Joseba, me contó su trayectoria profesional y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitase", señaló ante el Supremo. A preguntas del juez instructor, la expareja del diputado del grupo mixto matizó que este nunca "la necesitó" y que nunca llegó a trabajar. Asimismo, la joven señaló que ese ordenador solo lo utilizó para realizar dicho curso y para fichar semanalmente, "pero nada más".

Jésica Rodríguez testificó que oferta de trabajo en Ineco no le llegó por los cauces normales, sino que habría sido el propio Ábalos quien movió su curriculum. Poco tiempo después, le llamaron del ente público para trabajar bajo las órdenes de Joseba García. Tras pasar una "sencilla" entrevista de trabajo, lo único que necesitaba para empezar era recibir las instrucciones que, según su versión, nunca llegaron.